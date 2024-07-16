Из того, что Россия потихоньку продолжает захватывать то одно, то другое украинское село, некоторые наблюдатели делают вывод, что Россия потихоньку, но все-таки выигрывает войну. На самом деле все происходит с точностью до наоборот.

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Украина изматывает российские войска в обороне и продолжает их перемалывать со все увеличивающейся скоростью. Это убедительно подтверждает статистика российских потерь. Из статьи Александра Коваленко: как изменились потери российских оккупантов за все время полномасштабной войны и каковы темпы их наступления

Результаты наступления российских оккупационных войск в 2022, 2023 и 2024 годах. Сводка по потерям:

2022 год

Личный состав – 92 920 (34 550 за первые 6 месяцев войны);

танки – 2 820;

ББМ – 5 222;

ствольная артиллерия – 1 936;

РСЗО – 383;

ПВО – 204;

автотранспорт – 4 290;

спецтехника – 171.

2023 год

Личный состав – 253 290 (122 150 с 1 января по 31 июня – рост в 3,5 раза). В целом за год рост в 2,7 раза;

танки – 2 954;

ББМ – 5 003;

ствольная артиллерия – 6 461;

РСЗО – 520;

ПВО – 412;

автотранспорт – 6 610;

спецтехника – 1 096.

2024 год (с 1 января по 31 июня)

Личный состав – 183 800 (рост в 5,3 раза);

танки – 2 116;

ББМ – 4 463;

ствольная артиллерия – 6 117;

РСЗО – 165;

ПВО – 249;

автотранспорт – 8 383;

спецтехника – 1 171.

В сравнении с 2022 годом в 2023 году потери личного состава оккупантов выросли в 2,7 раза. В сравнении с 2023 годом в 2024 году отмечается рост в 1,5 раза. Если сравнить уровень потерь с 2022 годом, то в 2024 году рост в 5,3 раза.

Но самое важное – то, насколько при таких условиях замедлился захват территорий.

В 2022 году РОВ смогли захватить 63,9 тыс км² территорий Украины. И если сравнить потери в ходе наступательной кампании оккупантов в 2022 году с площадью захваченной территории, то соотношение составляет 1 тело российского оккупанта на 687 м² украинской земли.

В 2023 году показатель оккупированных территорий составил 683 км². Грубо говоря, каждые 2,5 м² украинской земли доставались россиянам ценой одного тела или 40 тел на 100 м². Кроме того, в сравнении с 2022 годом количество потерь на 1 м² украинской земли у россиян выросло в 275 РАЗ, а темп захвата самих территорий замедлился в 93 РАЗА!

По состоянию на 1 июня 2024 года показатель оккупированных территорий составил 752 км², или на каждые 4 м² приходилось по 1 телу оккупанта. Но из них 278 км² – это в ходе майского "эпического наступления" в Харьковской области, большая часть которого проходила в серой зоне с минимальными потерями. Если же не считать этот прорыв по серой зоне, то показатель потерь сохраняется на уровне 1 тело на 2,5 м².

Так работает избранная тактика оборонительных действий на истощение.