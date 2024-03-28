Ежедневно, как и все, читаю новости, слушаю ЮТЮБ и переживаю за наших людей и воинов, которые нас защищают. Но есть информация, которая всегда раздражает, это когда различные эксперты "думают" за путина и строят свои прогнозы исходя из текущей ситуации.

В любой войне есть своя стратегическая задача, и если Ты ее понимаешь, тогда легче понять врага и спрогнозировать его действия.

Какая задача у путина? Мне кажется знают уже все. Первая воссоздать российскую империю и вторая быть в мировом центре принятия решений. Причем в этот центр принятия решений, рф не может попасть как экономически сильное государство, но она вполне может попасть как агрессивное военное государство обладающее ядерным оружием.

Разве я сказал что-то новое, нет! Но если следовать этой стратегии, то все действия на данный момент и то, что будет происходить в будущем, легко спрогнозировать.

Не буду писать о причинах вторжения и текущей ситуации в нашем противостоянии, а попробую спрогнозировать то, что будет происходить дальше.

Для того, чтобы тебя приняли опять в "кружок", надо всех "застращать"! И это успешно происходит в Украине, когда бомбят наши города и убивают мирных жителей, разрушается вся необходимая для жизни инфраструктура. Убийства и пытки показывают то, что будет с несогласными, если российский сапог ступит на их землю, а они будут против. И все действия начиная от Бучи и других наших населенных пунктов, военнопленных, кувалды пригожина, отрезания ушей (у себя в рф) и публичных казней, они направлены только на одно – создание страха за свою жизнь, и направлено это прежде всего на западного пользователя, а не на нашего, как многие ошибочно предполагают.

Сложно ли запугать Европу? Опять же ответ на этот вопрос очевиден, не готовы они лишаться мирной, комфортной жизни. Что взамен от них требуется? Отдать часть Украины и сесть с Путиным за стол? Или кто-то будет всерьез упираться из-за мирового права, которого больше не существует? Конечно же нет, для них это приемлимые действия лишь бы не привести войну в свою страну.

Тогда что дальше должен делать путин? Нагонять страх на европейцев! Конечно, необходимо запустить серию терактов, чтобы подготовить почву и начать на этой волне сближать позиции с Западом (борьба с терроризмом). Вбить клин между Западом и Югом, обострить давно тлеющие конфликты и в конечном итоге спровоцировать нападение на страну НАТО. Конечно это будут страны Прибалтики, только лишь из одного соображения, поскольку относительно небольшая наземная операция, которая требует не большого человеческого ресурса, а дальше будут "пулять" свои ракеты и по другим странам, опять же все время пугая ядерным оружием.

И что тогда произойдет? Кто-то верит, что НАТО уничтожит россию? Я нет.

Прозвучит как всегда, надо договариваться! Тем более, что у Европы и сил на войну нет, а США только заработает на этом процессе и выступит как всегда основным переговорщиком.

Что в таком случае выставит путин? То, о чем писал раньше. Не лезьте в зону моих интересов и давайте строить новый миропорядок, где за россией всегда будет право вето на принимаемые решения, как это было и в ООН. Только "колхоз" должен быть поменьше. Разделить принятие решений на троих, это старая мечта путина (Китай, США и россия).

Вот и вся стратегия!

Исходя из этого думаю, что в ближайшее время обострится ситуация с НАТО, а в Украине путина устраивает то, что есть на сегодня. А дальше за столом переговоров "они" все решат во имя мира во всем Мире.

Только один момент срывает этот очевидный сценарий – наше противостояние! И если мы по прежнему останемся на своей позиции, о чем будет путин договариваться с западом?