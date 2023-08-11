Украина каждые 24 часа передислоцирует самолеты, способные нести ракеты Storm Shadow – Bild

Воздушные силы Украины каждые 24 часа передислоцируют бомбардировщики Су-24. Они способны нести дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP-EG. Перебазировка осуществляется с целью защиты самолетов от ударов РФ. Их в нашей стране малочисленное количество.

Видео дня

Об этом пишет Bild. Отмечается, что для передислокации в Украине восстановили всю сеть аэродромов СССР, а также оборудовали новые. Кроме того, задействованы тайные взлетно-посадочные полосы на автомагистралях.

Для защиты оперативных аэродромов ВСУ задействовали несколько зенитных комплексов IRIS-T и Patriot.

Эти дальнобойные ракеты украинская авиация использует очень успешно, поэтому места их хранения тоже находятся под постоянной защитой.

Издание пишет, что атаки Су-24 на мосты, склады и командные пункты РФ и провоцируют ракетные атаки на аэродромы нашей страны. В частности, недавно страна-агрессор ударила по Староконстантинову в Хмельницкой области, потому что там базируется тактическая авиация.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины 6 августа нанесли удары по двум ключевым автомобильным мостам вдоль важных для россиян территорий, соединяющих оккупированные Крым и часть Херсонской области. Они заставили агрессора перенаправить движение автотранспорта с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!