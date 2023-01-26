Украина модернизирует 'советскую' систему закупок вооружений и перейдет на систему по стандартам НАТО – Резников

Министерство обороны Украины реформирует свою "старую советскую коррупционную" систему закупок и перейдет к современной системе по стандартам НАТО. Для этого разрабатываются соответствующие законы.

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Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN. Разговор с министром состоялся после того, как ряд чиновников был уволен из украинского правительства на фоне коррупционного скандала в Минобороны.

Резников отметил, что обратился в профильные парламентские комитеты Украины с просьбой помочь написать новые законопроекты для модернизации правительственной системы закупок в Министерстве обороны.

Это произошло после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о расследовании обвинений в коррупции при закупке Минобороны продуктов питания для войск по завышенным ценам.

"Мы должны двигаться вперед в борьбе с коррупцией. Запад поддержит нас, если мы действительно покажем им, что мы останавливаем коррупционные системы советских времен в нашей стране и становимся новой, модернизированной, цивилизованной европейской страной", – сказал Резников CNN.

Напомним, некоторых украинских чиновников уволили с должностей на фоне сообщений в масс-медиа о завышенных ценах на закупку пищевых продуктов для украинских воинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий уволен с должности после скандала вокруг приобретения продуктов для армии по завышенным ценам.

Также в результате ряда кадровых решений в Кабмине должность потерял и заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов.

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