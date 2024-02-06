'Украина может и должна победить': Зеленский анонсировал перезагрузку государственной системы. Видео

Продолжаем перезагрузку государственной системы. А именно тех ее элементов, которые нужны, чтобы Украина достигла своих целей.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении во вторник, 6 февраля. По словам главы государства, все цели вполне справедливы.

"Украина может победить. Должна победить. И мы должны все для этого сделать! Спасибо всем, кто помогает! Слава всем, кто дерется и работает ради нашего государства!" – подчеркнул президент.

Также президент рассказал, что провел совещание по поводу международной активности для нашего государства в феврале – весь месяц распланировано. Он подчеркнул, что будет много переговоров, встреч, новых договоренностей для Украины, укрепления наших воинов.

"Провел сегодня также совещание по новым соглашениям о гарантиях безопасности для Украины - работаем сейчас с несколькими странами. Достаточно амбициозные могут быть соглашения, хорошее содержание. И я благодарен дипломатическим командам, которые привлечены. Мы должны уже в ближайшие месяцы показать такой результат в строительстве архитектуры безопасности". соглашений, которые дадут нужные положительные сигналы на весь этот год - сигналы действенной поддержки Украины, длительной поддержки. Сигналы четкого доверия наших партнеров к способности Украины защищаться и защититься от российской агрессии. Мир готов действенно помогать только тем, чья сила очевидна", - рассказал президент .

Сегодня 6 февраля Владимир Зеленский также провел несколько международных встреч.

"Первая – Португалия. В Украине с визитом были министры иностранных дел и образования Португалии. Провел встречу с ними – поблагодарил за достигнутый уровень сотрудничества между нашими государствами, за доверие к Украине и нашим людям. Один из вопросов в разговоре – это участие Португалии в восстановлении в Украине. И, в частности, в восстановлении в Житомирской области - именно образовательных учреждений. Очень рассчитываем, что проекты такого восстановления будут реализованы как можно быстрее", - отметил президент.

Еще одну встречу Зеленский провел с руководителем Организации экономического сотрудничества и развития – одной из наиболее уважаемых международных организаций, объединяющей наиболее развитые страны мира. Президент поблагодарил за поддержку нашего государства и открытие офиса Организации в Украине.

"Мы постоянно добавляем содержание нашего взаимодействия и, несмотря ни на что, движемся к полноправному присоединению к этому клубу, к Организации экономического сотрудничества и развития. Обсудили сегодня и привлечение средств для восстановления в Украине", - подчеркнул президент.

Кроме того, в обращении Зеленский рассказал, что подписал указ, начинающий создание в Силах обороны отдельного рода сил – Сил беспилотных систем.

"Это не вопрос будущего – это то, что должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время. Этот год должен стать решающим во многих аспектах. И, очевидно, – на поле боя. Дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море",– подчеркнул президент.

По его словам, Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам.

"Отражение штурмов на земле – это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение окупантов и их техники – это также дроны. Сейчас перечень задач четкий: специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств и вовлечение лучших идей, лучших специалистов в эту сферу", – подчеркнул президент.

Он также уточнил, что это задача и для армии, и для Министерства обороны и правительства в целом. И, чтобы дать необходимую координацию в силах обороны, обеспечить надлежащий уровень планирования и качество логистики, в структуре Вооруженных Сил будут созданы Силы беспилотных систем. Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение СНБО.

Ранее также сообщалось, что во вторник, 6 февраля, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл с рабочим визитом в Киев. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, в середине января стало известно, что оккупанты снова не пустили экспертов МАГАТЭ в реакторные залы трех блоков ЗАЭС. По словам Гросси, такие действия представителей страны-агрессора нарушают пять принципов, установленных Советом Безопасности ООН.

Также сообщалось, что захватчики снова установили мины по периметру ЗАЭС. Об этом 20 января заявили в МАГАТЭ.