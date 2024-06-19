'Украина может отразить российскую агрессию': Блинкен и Столтенберг заявили об успешности стратегии НАТО

Стратегия НАТО по Украине, которая предусматривает действия стран-членов как индивидуально, так и коллективно, демонстрирует эффективность и дает уверенность в том, что Украина может отразить российскую агрессию. Партнеры хотят обеспечить долгосрочный успех Украины в военном, экономическом и демократическом планах.

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Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 18 июня в Вашингтоне. "В будущем мы хотим убедиться, что Украина преуспела, что она крепко держится в военном, экономическом, демократическом планах. И это именно то, что мы даем возможность Украине делать... Поэтому решения, которые будут приняты на саммите, будут способствовать этим усилиям ", – сказал он.

Блинкен подчеркнул, что у НАТО есть амбициозные обязательства и демонстрирует неизменную поддержку Украины, создавая прочный мост к ее членству в Альянсе.

Он также упомянул о создании командования НАТО в Висбадене для координации тренировок, пособий безопасности, поставок и обслуживания оборудования. Кроме того, НАТО укрепляет коллективную оборону и сдерживание, внедряя самые надежные планы со времен Холодной войны.

"Мы развиваем наши оборонные промышленные базы, чтобы убедиться, что все наши страны могут эффективно производить то, что нужно для нашей обороны. И что особенно важно... мы усиливаем распределение нашей нагрузки, чтобы убедиться, что каждый союзник несет на себе бремя нашего коллективной защиты", – подчеркнул государственный секретарь США.

Со своей стороны Йенс Столтенберг добавил, что НАТО согласовало план тренировок и помощи Украине в сфере безопасности, ожидая новых объявлений об увеличении военной поддержки. Он выразил уверенность, что на саммите будут обсуждены вопросы членства Украины в Альянсе.

"Точные формулировки - о чем мы договоримся - сейчас обсуждаются между союзниками, но я уверен, что к саммиту мы достигнем хорошей договоренности по решению", - добавил Столтенберг.

Он также отметил, что ожидает, что европейские члены Альянса и Канада заявят об увеличении поддержки Украины, а НАТО возьмет на себя ведущую роль в координации помощи и тренировок, уменьшая нагрузку на США.

Столтенберг подчеркнул, что война России в Украине поддерживается Китаем, Северной Кореей и Ираном.

"Если они добьются успехов в Украине, это сделает нас более уязвимыми, а мир - более опасным. Поэтому наша поддержка Украины - это не благотворительность. Это в интересах нашей безопасности. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но российская оккупация Украины не обеспечивает мир , а капитуляция перед Путиным не приносит безопасности", – сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что чем сильнее поддержка Киева, тем быстрее закончится война.

Напомним, на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, запланированном с 9 по 11 июля 2024 года, Украина не получит приглашение стать членом НАТО, считают в США. Однако в нашей стране "будет продемонстрирована существенная поддержка" на этом пути.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Россия будет угрозой для Североатлантического альянса даже после окончания войны в Украине.

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