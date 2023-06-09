Украина может получить истребители F-16 уже через 2-3 месяца – экс-командующий сухопутными войсками Польши

Украина может получить истребители F-16 уже через 2-3 месяца. Украинские пилоты уже готовы их эксплуатировать.

Видео дня

Такое мнение в интервью "Укринформу" высказал польский эксперт, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Следовательно, он убежден, что сейчас должно быть только принято решение, из каких стран будут самолеты.

Скшипчак считает, что Украина находится на этапе, когда "украинские пилоты уже почти готовы использовать F-16 в бою". По словам генерала, самолеты F-16 могут передать США, а самолеты F-18, о которых в последнее время также идет речь, также очень хороши в эксплуатации.

Также военный отметил, что для начала контрнаступления украинцы не должны ждать поставок F-16, а начинать действовать.

"Украина получила МиГи-29 и справится на первом этапе контрнаступления. Сейчас должен быть нанесен первый удар", – убежден генерал.

Он считает, что "перед саммитом НАТО должно произойти что-то, что покажет: Украина достойна доверия". Скшипчат подчеркнул, что наше государство должно доказать, что благодаря значительной поддержке Запада способна разбить часть российской армии в Украине.

"Это тот аргумент, который (президент Владимир. - ред.) Зеленский должен положить 11-12 июля на столе перед Столтенбергом в Вильнюсе. Очень важно, что этого ждет украинский народ", – констатировал Скшипчак.

Напомним, в Пентагоне сообщили, что очередное заседание доноров военной помощи для Украины в формате "Рамштайн" состоится в столице Бельгии Брюсселе 15 июня. Главы министерств обороны стран-союзников нашего государства намерены обсудить создание коалиции боевых самолетов "Небесный щит Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина получит от западных партнеров новейшие истребители F-16. Но пока, по его словам, нельзя раскрывать все детали;

– министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Силы обороны будут использовать всю наземную технику в долгожданном контрнаступлении против войск РФ этим летом. Однако военные не применяли в нем истребители F-16, если бы те уже были на вооружении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!