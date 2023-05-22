Украина может получить от Италии колесные танки Centauro B1: что о них известно и как помогут ВСУ

В итальянском городе Казерта заметили транспортировку колесных танков Centauro B1 и многоцелевых военных автомобилей Iveco VM90 по железнодорожным путям. Аналитики предположили, что бронетехника может быть предназначена для Вооруженных сил Украины.

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Такие выводы военные аналитики сделали на основании месторасположения, откуда выехали Centauro B1. Об этом в Twitter сообщает итальянский военный аналитик под никнеймом A-129 Mangusta (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам военного аналитика, колесные танки Centauro B1 транспортировались с того же места, где накануне ремонтировались самоходные артиллерийские установки M109L, которые были переданы Украине.

"Сегодня в Казерте были замечены транспортируемые B1 Centauro и Iveco VM90. Это не означает, что они на 100% направляются в Украину, однако имейте в виду, что скопление B1 Centauro находилось там же, где ремонтировались M109L для Украины", – говорится в сообщении.

Очевидцы зафиксировали на видео четыре единицы Centauro B1 и с десяток военных автомобилей Iveco VM90. Военную технику заметили на железнодорожном вокзале в Казерте.

Производство тяжелых бронеавтомобилей Centauro B1 началось в 1990 году, а на службу они были приняты в 1991-м. Машина была разработана для разведки, огневой поддержки и защиты территорий. Во многих миротворческих миссиях Centauro B1 использовали для сопровождения конвоев и патрулирования дорог.

Centauro B1 специально разработаны для поддержки пехоты своей огневой мощью. Они обеспечивают огонь прямой наводкой по вражеской бронетехнике, зданиям и полевым укреплениям. С некоторым успехом машины огневой поддержки могут поражать даже основные боевые танки. Поэтому иногда эти боевые машины называют истребителями танков.

Большинство современных Centauro B1 имеют высокомобильное колесное шасси с колесной формулой 6х6 или 8х8. Эта техника относительно легкая, обладает высокой скоростью и подвижностью на дорогах с твердым покрытием. В бою эти машины часто используют свою мобильность для атак типа "стреляй и убегай", чтобы избежать ответного огня противника.

В качестве главного вооружения Centauro B1 выступает 105-мм нарезная пушка. Для нее подходят все стандартные 105-мм боеприпасы НАТО. Эффективная дальность стрельбы достигает 3 км. Пушка предназначена для поражения основных боевых танков или другой бронированной техники. На пушке установлен очень эффективный дульный тормоз, который уменьшает отдачу на 40%.

Также в бронеавтомобиле установлены два пулемета калибра 7,62-мм. Один из них спаренный с пушкой, второй расположен на крыше башни.

Благодаря дизельному двигателю Iveco MTCA мощностью 520 лошадиных сил Centauro B1 может развивать скорость до 100 км/ч, а операционная дальность составляет 800 км.

По состоянию на 2016 год на вооружении Италии находилось 259 единиц тяжелых бронеавтомобилей Centauro B1.

Ранее сообщалось, что Италия будет обучать украинских новобранцев в школах и на военных объектах страны. Также государство присоединится к учебным программам ЕС-Украина в Брюсселе, Польше и Германии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и обсудил с ним украинскую формулу мира. Президент Украины выразил надежду, что Италия и дальше будет всесторонне поддерживать наше государство. Он также отметил необходимость укрепления международного давления на страну-агрессор, включая введение новых санкций.

Также Зеленский рассказал о своей поездке в Италию, где он встретился с президентом и председателем Совета министров страны. В ходе переговоров сторонам удалось договориться о поставках оружия и ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе официального визита в Италию президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой итальянского правительства Джорджей Мелони. После переговоров с главой украинского государства премьер Италии заявила о непреклонной поддержке Украины и одобрении Римом всех 10 пунктов украинского мирного плана.