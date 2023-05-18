В Италии заявили, что присоединятся к обучению украинских военных

Италия будет обучать украинских новобранцев в школах и на военных объектах страны. Также государство присоединится к учебным программам ЕС-Украина в Брюсселе, Польше и Германии.

Видео дня

Об этом заявил 18 мая министр обороны Гвидо Кросетто на совместном заседании парламентских комитетов по иностранным делам и обороне, сообщает ANSA. В настоящее время итальянские оборонные ведомства рассматривают возможность участия в европейской инициативе по обучению украинских солдат "со штабным персоналом для отправки в командования в Брюсселе, Польше и Германии, а также предложение специализированных учебных модулей для проведения в школах и военных объектах на нашей национальной территории".

Напомним: Зеленский рассказал о своей поездке в Италию, где он встретился с президентом и председателем Совета министров страны. В ходе переговоров сторонам удалось договориться о поставках оружия и ПВО. Во время пребывания в Риме президент услышал, что Италия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы мы смогли выстоять и защитить своих людей и территории.

Также Зеленский встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и обсудил с ним украинскую формулу мира. Президент Украины выразил надежду, что Италия и дальше будет всесторонне поддерживать наше государство. Он также отметил необходимость укрепления международного давления на страну-агрессор, включая введение новых санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Норвегия предоставит Украине три контрбатарейных радара ARTHUR и до восьми реактивных артиллерийских установок M270. Помощь будет оказана при поддержке Великобритании;

– генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в июне, перед саммитом Альянса, министры обороны стран НАТО будут обсуждать возможность передачи Украине западных истребителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!