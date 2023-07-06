Украина может получить турецкие 155-мм САУ Firtina: что о них известно

В последнее время Украина получила немало образцов артиллерийского вооружения иностранного производства, в частности более 10 различных типов артиллерийских систем и более 5 типов реактивных систем залпового огня. Сейчас также ожидается поступление новых, которые до сих пор подразделениями Вооруженных сил Украины еще не использовались, – прежде всего речь идет о САУ Firtina.

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Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов. Он подчеркнул, что это высокотехнологичное оружие, с помощью которого наши бойцы способны добиваться определенных целей с меньшими потерями, поскольку для Украины очень важно сохранить личный состав (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

T-155 Firtina – турецкий вариант 155-мм самоходной гаубицы K9 Thunder, первоначально разработанной Южной Кореей. Установка способна определять координаты целей при отклонении в 17,5 метра. Firtina может открыть огонь в течение 30 секунд.

Турецкая САУ оснащена 155-мм пушкой с длиной ствола в 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – до 40 км боеприпасом MOD 274 НЭ. Скорострельность – 6 выстрелов в минуту, но есть опция отстрела 3 боеприпасов за 15 секунд. Боекомплект САУ – 48 выстрелов.

Напомним, на днях в Воздушных силах ВСУ впервые продемонстрировали высокоточные бомбы JDAM-ER под крыльями украинских истребителей. Фактически официально было подтверждено использование этих авиабомб, интегрированных в советский истребитель МиГ-29. Украинская авиация наносит успешные удары JDAM-ER "по важным целям".

Украина получила от США версию JDAM-ER (англ. Extended Range – расширенный радиус действия). Она имеет дальность поражения целей до 72 км и превращает бомбу не просто в высокоточную, но и в планирующую.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украина получит от Германии и Дании десятки боевых танков Leopard 1A5. Они поступят в нашу страну в ближайшие недели в рамках военной помощи;

– в Минобороны Украины показали работу британской гаубицы L119. Боевое крещение на российско-украинском фронте орудие получило летом 2022 года.

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