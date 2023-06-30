В Минобороны показали, как британская гаубица L119 помогает уничтожать оккупантов. Видео

В Министерстве обороны Украины показали работу британской гаубицы L119. Она помогает воинам Вооруженных сил Украины уничтожать российских оккупантов.

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Видео в своем Telegram-канале опубликовала замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что вооружение, предоставленное нашими партнерами и союзниками, помогает стране бороться за свободу и освобождать временно оккупированные врагом территории (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"L119 или 105 Light Gun – британская 105 миллиметровая легкая буксируемая гаубица. Быстрострельность – до 6 выстрелов в минуту. Имеет широкий спектр доступных боеприпасов: осколочно-фугасные, дымовые и осветительные. Дальность огня: обычные боеприпасы – 14 км активно-реактивные – 19,5 км", – отметила Маляр.

По ее словам, боевое крещение на российско-украинском фронте орудие получило летом 2022 года.

"Бойцы сразу же оценили преимущества "британки": высокая быстрострельность и малая масса делают эту гаубицу эффективной во время рейдовых или штурмовых операций. О ювелирной точности пушки ходят легенды. Так, например, расчеты L119 уничтожали позиции российских СПГ-9 и 120-мм минометов – цели не слишком велики", – говорится в сообщении.

Также Маляр рассказала, что, по словам артиллеристов, главным "оппонентом" для гаубицы является 120-мм Д-30.

"Но с учетом обстоятельств и задач, которые ребята выполняют, "полумертвые" советские образцы проигрывают L119 почти по всем параметрам", – отметила Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны констатировали, что ВСУ добились успехов в наступательных операциях. По данным аналитиков, Силы обороны Украины перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении и ведут широкое наступление в этом районе.

Также 29 июня они провели наступательные операции еще по меньшей мере на двух других участках фронта: в западной части Запорожской области и на административной границе между Запорожской и Донецкой областями. Там наступления тоже стали успешными.