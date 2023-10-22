Украина может получить вертолеты Ми-24 и Ми-35 от Чехии: при каких условиях это произойдет

На днях военно-воздушные силы Чехии провели церемонию прощания со своими последними ударными вертолетами типов Ми-24 и Ми-35. Эта страна переходит на вертолеты типов AH-1Z Viper и UH-1Y Venom и уже даже получила первые такие машины. Что же касается Ми-24 и Ми-35, то их теперь может получить Украина.

Об этом пишет украинский военный портал Defence Express. Там предполагают, что если Прага действительно готова передать Киеву эти вертолеты, эти поставки могут состояться уже в течение следующих нескольких недель.

Также необходимо определенное время, чтобы наши Вооруженные силы взяли эту технику на вооружение.

"Даже если речь идет о формально списанных Ми-24 и Ми-35, все равно эти машины необходимы нашей армейской авиации для непосредственной поддержки войск на поле боя", – говорится в сообщении.

Отметим, что чешские военные использовали 17 Mи-24Д, 1 Mи-24ДУ, 26 Mи-24В и 10 Mи-35. Все Ми-24 были сняты с вооружения несколько лет назад, после чего в эксплуатации оставались только Ми-35. При этом из 10 вертолетов только 7 были способны выполнять полеты.

Видео дня

"С поступлением первых AH-1Z Viper и UH-1Y Venom Ми-35 больше не нужны ВВС Чехии. Всего ВВС Чехии получат десять AH-1Z Viper и десять UH-1Y Venoms", – отмечает портал Scramble.ln.

Как сообщал OBOZ.UA, Хорватия в рамках военной помощи передала все вертолеты Ми-8, которые были у нее на вооружении, Украине. Ранее в правительстве страны анонсировали передачу Киеву 14 единиц Ми-8 и Ми-8 МТВ.

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