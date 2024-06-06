Украина может применять немецкое оружие для ударов по территории РФ, но ракет Taurus пока не будет, – Шольц

Германия разрешает Силам обороны Украины применять немецкое вооружение для ударов по военным целям на территории России, чтобы защитить Харьковскую область. Однако дальнобойные ракеты Taurus Берлин Киеву пока не будут передавать.

Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг, 6 июня, под время речи в немецком Бундестаге, передает DPA. Он отметил, что ВСУ могут использовать западное оружие для защиты от таких ударов, которые Россия наносит по Харьковской области через границу с Украиной.

"Чтобы защититься от таких атак, Украина также может использовать оружие, предоставленное нами и нашими союзниками – всегда в соответствии с международными правовыми обязательствами", – сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что решение на такое разрешение для Сил обороны Украины было скоординировано с союзниками. Что касается дальнобойных ракет Taurus, способных поражать цели глубоко на территории РФ, то это решение, по словам Шольца, также нуждается в "обсуждении с союзниками снова и снова".

Также Шольц пообещал, что сделает все от него зависящее, чтобы Германию не втянули в войну России против Украины.

Он подчеркнул, что несет ответственность за то, чтобы "ни один ребенок, рожденный сегодня в Германии, никогда не переживал войну в нашей стране".

"Это мой абсолютный приоритет", – сказал канцлер.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден заявил, что американское оружие не должно использоваться для ударов по Москве или Кремлю. Его позиция непоколебима даже после того, как он разрешил Украине применять ее на территории России.

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