Байден ответил, разрешат ли США Украине бить американским оружием по Москве

Президент США Джо Байден заявил, что американское оружие не должно использоваться для ударов по Москве или Кремлю. Его позиция непоколебима даже после того, как он позволил Украине применять его на территории России.

Об этом сообщает американское издание АВС. Байден ушел от прямого ответа на вопрос, использовалось ли уже это оружие в России, отметив, что оно не будет разрешено для атак на столицу или правительственную резиденцию России.

"Оно разрешено для использования вблизи границы, когда оно используется по другую сторону границы для атаки конкретных целей в Украине. Мы не разрешаем наносить удары на 200 миль (322 км.– Ред.) вглубь России и не разрешаем наносить удары по Москве, по Кремлю", – заявил Байден.

Президент США также прокомментировал заявления Владимира Путина о том, что поставки оружия Украине являются "прямым участием в войне". Он подчеркнул, что Путин является диктатором и непорядочным человеком.

"Он диктатор, и ему приходится бороться за то, чтобы удержать свою страну и в то же время не прекратить нападение. Мы не говорим о том, чтобы дать им оружие для нанесения ударов по Москве и Кремлю, для нанесения ударов прямо через границу, где они получают значительные обстрелы из обычного оружия, которое используют россияне, чтобы попасть в Украину и убивать украинцев", – сказал Байден.

Напомним, что США на днях разрешили Украине ограниченно бить предоставленным оружием по РФ. ВСУ теперь могут перехватывать ракеты и авиацию над территорией РФ, бить по военным целям и вести контрбатарейный огонь с другой стороны границы. Запускать ракеты большой дальности по России, такие как ATACMS, все еще запрещено.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что разрешение атаковать военные цели на украинско-российской границе – важный и долгожданный шаг партнеров "в правильном направлении". Однако Украина продолжает работу, чтобы расширить зону применения западного оружия на территории РФ.

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