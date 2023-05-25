"Украина наблюдает": в ГУР прокомментировали события в Белгородской области и указали на главную уязвимость РФ
Россияне из легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" выполняют операции на территории РФ самостоятельно, согласно собственным целям и планам. Украина лишь наблюдает за тем, что делают воюющие против путинского режима граждане РФ на территории Белгородской области.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он добавил, что россияне, способные выступить против правящего режима в России с оружием в руках, получают все большую поддержку со стороны местного населения.
Комментируя события в Белгородской области, Юсов подчеркнул, что Украина не имеет к ним никакого отношения. Рейд на территорию РФ совершили граждане России, действующие совершенно самостоятельно.
"РДК" и легион "Свобода России" уже сделали соответствующие заявления: это граждане РФ, и на территории своего отечества, которое сейчас называется РФ, они действуют самостоятельно, согласно своим замыслам и целям. Украина, конечно, наблюдает за этими событиями, но граждане РФ на территории РФ действуют самостоятельно", – сказал Юсов.
Он отметил, что рейд, совершенный россиянами-добровольцами, показал, насколько уязвимы границы РФ и шаток – кремлевский режим.
"Люди, способные бороться, в частности с оружием в руках, с путинским режимом, имеют большую поддержку на территории РФ, в том числе среди местного населения. Их действия набирают обороты, это уже не первые события, не первые внутренние российские конфликты, и они становятся все более масштабными. .И география расширяется. Думаю, в ближайшее время можно ожидать продолжения", – отметил Юсов.
Напомним, 22 мая воюющие на стороне Украины российские добровольцы провели новый рейд на территорию РФ. Бойцы РДК показали видео из одной деревни Белгородской области и двух населенных пунктов Брянской области. А в легионе "Свобода России" объявили, что пора освободить РФ от "диктатуры Кремля" и заявили, что "легион возвращается домой".
Впоследствии стало известно о том, что российские добровольцы "уволили" несколько населенных пунктов в Белгородской области. И в легионе "Свобода России", и в РДК, и, наконец, в ГУР МОУ отметили, что одной из целей рейда является создание демилитаризованной зоны на территории РФ для защиты гражданского населения Украины.
Впоследствии в легионе "Свобода России" заявили, что операция в Грайворонском районе Белгородской области РФ состоялась успешно, а ее цель была достигнута. "Мы придем снова. Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Ростов, Москва - ждите нас... Вместе с "РДК" на территории России мы использовали технику, которую в свое время армия кремлевских зомби отобрала у ВСУ вблизи Бахмута. Эту технику мы успешно "перетрофеили" и вернули назад", – отметили в легионе.
Там добавили, что по итогам рейда общие потери в ходе операции составили два человека погибшими и 10 ранеными. В свою очередь в "РДК" сообщили, что у них потерь погибшими нет, однако есть двое раненых.
Напомним, ранее в РДК раскрыли детали рейда в Белгородской области. По словам российских добровольцев, воюющих за Украину, главной целью является перенесение боевых действий на территорию РФ. В недавнем же рейде добровольцы ставили перед собой задачу уничтожить силы врага, проверить прочность границы с РФ и провести диверсионную и разведывательную работу.
Между тем, в России заявили об уничтожении 70 участников рейда. В РДК разоблачили российский фейк, указав, что на кадрах с телами "уничтоженных диверсантов" видны люди в "пикселе", тогда как российские добровольцы носят "мультикам".
25 мая в РДК показали новое видео из Глотово Белгородской области, отметив, что решили сделать "доброй традицией" периодические рейды на родину. Когда видео было снято, не уточняется.
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