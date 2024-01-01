'Украина нам не враг': Путин цинично заявил, что хочет завершения войны, и вспомнил события в Белгороде

Российский диктатор Владимир Путин цинично соврал, что не считает Украину врагом. По словам кремлевского убийцы, врагами для РФ являются те, кто хотят добиться стратегического поражения России на поле боя и уничтожить российскую государственность.

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Также он выдал, что хочет, чтобы война завершилась как можно скорее. Об этом Путин заявил во время встречи с ранеными оккупантами в одном из госпиталей Москвы.

Главарь Кремля в очередной раз пожаловался, что политические элиты на Западе хотят, чтобы Россия потерпела поражение на поле боя. При этом Путин добавил, что многие на Западе якобы симпатизируют стране-агрессору.

"Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хотят уничтожить российскую государственность, те, кто хотят добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе, да и то там разные люди есть, на Западе. Есть люди, которые нам симпатизируют, которые с нами душевно. Но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве и ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо", – сказал диктатор.

Также главный военный преступник РФ заявил, что хочет как можно быстрее завершить войну в Украине, но на своих условиях. Диктатор выдал, что страна-агрессор не собирается сдавать свои позиции.

Кроме того, на встрече с оккупантами Путин вспомнил о взрывах в Белгороде. Военный преступник назвал эти события "терактом" и выдал, что Украина якобы била по мирному населению. При этом Путин цинично соврал, что РФ не собирается бить в ответ по мирным жителям, а нацелится на военные объекты.

Напомним, что в ночь на 30 декабря более 70 украинских дронов атаковали военные объекты в Белгороде и области, откуда войска РФ часто ведут обстрелы Харьковщины ракетами С-300. Атака продолжилась днем в субботу и была ответом агрессору на массированный обстрел Украины 29 декабря.

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессора России в новогоднюю ночь атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание обломков сбитых российских БПЛА, в жилых домах вспыхнули пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове в результате российской атаки дронами-камикадзе под утро 1 января вспыхнул пожар в музее главнокомандующего УПА Романа Шухевича. В то же время под облцентром загорелось здание университета, где учился лидер УПА Степан Бандера.

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