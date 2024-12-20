Украина напрямую заказала артиллерийские снаряды у Rheinmetall: когда их доставят на фронт

Украина закупит у немецкого концерна Rheinmetall артиллерийские боеприпасы 155 мм калибра. Контракт был заключен в декабре 2024-го, а снабжение законтрактованных снарядов запланировано на первую половину 2025 года.

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Об этом сообщило в пятницу, 20 декабря, Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины. Пресс-служба не уточнила, о каком количестве артиллерийских выстрелов идет речь.

"Для Агентства важно расширять прямое контрактирование с ведущими мировыми производителями вооружения на каждую критическую номенклатуру, это повышает надежность поставок. Мы благодарны Rheinmetall за их вклад в обеспечение Вооруженных сил Украины", – сказал директор АОЗ Марина Безрукова.

Боеприпасы, которые нам поставит Rheinmetall, можно будет использовать с большинством 155-мм артиллерийских орудий, которые есть на вооружении Сил обороны Украины.

Как писал OBOZ.UA:

– В конце ноября Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Норвегия, Польша и Швеция заявили, что планируют увеличить помощь Украине, в том числе поставки боеприпасов.

– В декабре СМИ сообщили, что украинскую малую крылатую ракету "Пекло" запустили в серийное производство – сразу после завершения разработки и кодификации. Стоимость такой ракеты меньше, чем отечественного дрона-камикадзе "Лютый".

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