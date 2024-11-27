Семь стран Европы увеличат поставки боеприпасов в Украину: кто из союзников в списке

Уже в ближайшие месяцы семь стран Европы планируют увеличить помощь Украине. В том числе речь идет о поставках боеприпасов.

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Об этом сообщается в совместном заявлении глав правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Норвегии, Польши и Швеции. Также об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram. В частности, он поблагодарил страны Балтии, Северной Европы и Польши, "которые, как настоящие друзья, стойко стоят на стороне Украины с первых дней российского вторжения"

"Украина должна быть в состоянии противостоять российской агрессии, чтобы обеспечить всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир. Поэтому в ближайшие месяцы мы усилим нашу поддержку, в том числе украинской оборонной промышленности. Также мы будем инвестировать в обеспечение большего количества боеприпасов для ВСУ", – говорится в документе .

Также страны заверили, что привержены укреплению сдерживания и обороны против обычных и гибридных атак, а также расширению санкций против России и против тех, кто поддерживает российскую агрессию.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года Чехия доставит в Украину 500 тысяч снарядов "большого калибра". Это поставки в рамках так называемой чешской инициативы по закупке боеприпасов.

За время чешской инициативы называли разные числа, как по количеству снарядов, так и по странам, которые присоединились к акции. В частности, еще в начале марта президент Чехии Петр Павел сообщал, что партнеры собрали всю сумму, необходимую для закупки 800 тысяч артснарядов.

Но только в начале октября было донесено, что треть из обещанных боеприпасов уже доставлена.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас в акции принимают участие 15 стран ЕС и НАТО, которые в целом выделили на закупку снарядов более 1,6 миллиарда евро.

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