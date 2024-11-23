Чехия поставит Украине полмиллиона снарядов большого калибра: глава МИД назвал срок

До конца 2024 года Чехия доставит в Украину 500 тысяч снарядов "большого калибра". Это поставки в рамках так называемой чешской инициативы по закупке боеприпасов.

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Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский. Он также добавил, что поставки в рамках данной инициативы будут продолжаться и далее.

"Как вы знаете, наша страна начала инициативу обеспечения боеприпасами ВСУ. До конца года будет поставлено 500 тысяч снарядов большого калибра и мы на этом не остановимся. Мы продолжим эту инициативу и будем оказывать украинским Вооруженным силам необходимую поддержку", – в частности, сказал Ян Липавский.

По его словам, Чехия также и дальше будет поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО.

Господин Липовский не уточнил, что подразумевается под словами "снаряды большого калибра". Когда в мае премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил, что до конца 2024 года Чехия планирует передать Украине 500 тысяч боеприпасов, он подчеркивал, что речь идет о снаряды 155 мм, потому что "именно в них больше всего есть потребность у ВСУ".

За время чешской инициативы назывались разные числа, как по количеству снарядов, так и по странам, которые присоединились к акции. В частности, еще в начале марта президент Чехии Петр Павел сообщал, что партнеры собрали всю сумму, необходимую для закупки 800 тысяч артснарядов.

Но только в начале октября было донесено, что треть из обещанного полумиллиона боеприпасов уже доставлена.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас в акции принимает участие 15 стран ЕС и НАТО, которые в целом выделили на ее закупку снарядов более 1,6 миллиарда евро.

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