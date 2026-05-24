Украина нашла "карты" для победы над РФ без помощи США – TIME

Украина смогла найти новые инструменты давления на Россию, несмотря на сокращение американской поддержки и попытки Вашингтона навязать Киеву невыгодные условия мира. Ключевую роль в этом сыграли украинские дроны, которые позволили наносить удары по военной и энергетической инфраструктуре РФ вдали от линии фронта.

Видео дня

Также просматривается углубление экономических проблем Кремля и потеря Россией образа "непобедимой державы". Об этом говорится в материале американского журнала TIME.

Украинские беспилотники стали одним из главных факторов изменения ситуации в войне. Дроны помогают Украине сразу в трех направлениях: атаковать стратегические объекты на территории РФ, уменьшать потери среди украинских военных и усиливать психологическое давление на российское общество и власть.

Украинские силы уже системно наносят удары по военным базам, нефтеперерабатывающим заводам, логистическим узлам и предприятиям российского ВПК. В частности, атаки по авиабазам в Воронежской области и заводу "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, который производит электронику для российской военной техники.

Украина смогла частично компенсировать недостаток традиционного оружия именно технологическими решениями. Украинские разработки в сфере беспилотников и систем противодействия дронам базируются на американских технологиях, к которым Россия не имеет доступа.

Однако есть и проблемы внутри РФ. Сейчас российская экономика остается уязвимой, несмотря на временный рост доходов от продажи нефти и газа. Кремль скрывает часть экономической статистики, а международный бизнес не демонстрирует желания возвращаться на российский рынок.

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил TIME, что российские власти все сильнее ощущают внутреннее давление, из-за чего усиливают контроль над интернетом и популярными мессенджерами.

В издании также провели параллель между войной РФ против Украины и библейской историей Давида и Голиафа. Украина, несмотря на значительно меньшие ресурсы, смогла навязать России новую модель войны, где преимущество обеспечивают технологии, мобильность и инновации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что объективный анализ текущей ситуации указывает на то, что Путин оказался в ловушке созданных им механизмов войны, выход из которой несет для него экзистенциальные риски. Можно отметить несколько ключевых факторов, делающих его положение безвыходным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!