Что происходит на фронте? И что делать обществу? 10 июня

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Позиционная борьба за тактическую инициативу по всему фронту продолжается, интенсивность ракетно-артиллерийских ударов растет. Действия наших войск привели к остановке наступательных действий оккупантов на всех участках. "Вторая армия мира", которая рассказывала о "Киеве за три дня", сейчас гордится тем, что им где-то удается удержать оборону под ударами украинцев, хотя враг до сих пор имеет значительно большее количество боевой техники, тяжелого вооружения и особенно авиации. Россия имеет наибольшее количество танков в мире, но пугается несколько десятков Леопардов и Челленджеров.

Далее текст на языке оригинала.

Росія намагається створити враження, що великий український наступ розпочався, і російська армія нібито його вже відбила.

Насправді, Україна нав’язує ворогу битву на виснаження, яка може тривати не один місяць. Визначні перемоги під Харковом, Балаклією та Херсоном були частиною великої битви на виснаження, яка велась багато місяців у 2022-му, і цього напруження російський фронт не витримав.

Не все зараз у нас добре і не все вдається, так само як і у противника, але українські воїни при кожній нагоді як завжди самовіддано йдуть вперед та тримають позиції.

Робота тилу має полягати у підтримці цієї боротьби. Ключове значення у позиційні боротьбі мають дрони. Які б збори у нас не поводили, скільки б не оголошували закупівель, всього цього недостатньо. Дрони потрібні зараз в першу чергу, це абсолютний пріоритет. Другий пріоритет – засоби радіоелектронної боротьби для захисту від російських дронів. Кожен дрон, який вдається закупити у Китаї, значить не тільки посилення наших сил – це значить, що ці дрони не отримає російська армія та не зможе вбивати ними наших людей.

Не менше значення мають поставки дронів та систем РЕБ, які виробляють краіни-союзники. І також не менше значення має виробництво дронів та РЕБ в Україні. Ми зацікавлені у максимальних закупівлях, щоб збільшувати виробництво.

Українській владі я б порадив негайно відмінити будь-які податки та дозвільні процедури при ввезенні та закупівлі дронів, оптики, систем РЕБ та комплектуючих як з юридичних так і з фізичних осіб, вітчизняних та іноземних, ніякі реєстри волонтерів тут взагалі не потрібні. Чим більше ми купуємо дронів та РЕБ як за рахунок бюджету, так і за рахунок приватних осіб, тим більше ресурсів ми кидаємо на важелі нашої перемоги.

Битва за Україну продовжується, і вона буде ще тривалою, для нас важливо у цій боротьбі кидати у бій якомога більше дронів, техніки та снарядів, щоб якомога менше кидати у бій людей, щоб максимально зменшити наші втрати.

Основний результат битви – темп втрат та співвідношення втрат.