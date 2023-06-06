'Украина не воюет на территории РФ': Зеленский категорически отверг идею продвижения ВСУ за границы 1991 года. Видео

Украина не начинала войну с Российской Федерацией и не будет вести ее на территории государства-террориста. Мы не собираемся забирать чужие территории, но свои не отдадим – именно поэтому мы воюем.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на вопрос шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара во время общения с представителями СМИ по случаю Дня журналиста. Так, он исключил вероятность продвижения украинских войск в Россию с целью демилитаризации после выхода на границы 1991 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Украина не воюет с Российской Федерацией, не воюет на территории РФ. Украина воюет исключительно на своей независимой территории и деоккупирует исключительно свои земли и на этом точка", – подчеркнул президент.

"Мы не начинали войну, нам ничего лишнего не нужно, мы не собираемся ничего ни у кого забирать, но и не готовы отдавать свое. А если бы мы были готовы отдавать свое, то не воевали бы", – добавил он.

На уточнение, что проблема диктатора РФ Владимира Путина никуда не денется, Зеленский отметил, что это "проблема Путина".

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что одной из ключевых мер послевоенного устройства Украины может стать создание демилитаризованной зоны в пределах 100-120 километров на территории Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей России. Это необходимо для обеспечения безопасности и предотвращения возможных конфликтов с РФ в будущем.

На первом этапе в демилитаризованной зоне будет действовать международный контрольный контингент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов также заявил, что целью Украины в вопросе окончания войны является создание демилитаризованной зоны с государством-террористом Россией. Она должна иметь протяженность не менее 100 км;

– также Зеленский уверен, что Украина получит от западных партнеров новейшие истребители F-16. Но пока, по его словам, нельзя раскрывать все детали.

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