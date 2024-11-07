"Украина нуждается в разрешении на использование дальнобойного оружия": Зеленский в Будапеште встретился с генсеком НАТО Рютте

В Будапеште, Венгрия, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте. Стороны обсудили выполнение решений Вашингтонского саммита НАТО.

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Об этом рассказали в Офисе президента. Как отмечается, украинский лидер подчеркнул, что Украина нуждается в разрешении на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории России.

Президент рассказал о ситуации на поле боя, в частности, об участии северокорейских военных в российской войне против Украины. Зеленский подчеркнул, что "необходима более решительная реакция стран Запада на новую роль Северной Кореи в российско-украинской войне".

Также Зеленский и Рютте говорили об усилении противовоздушной обороны Украины, инвестициях в украинское производство снарядов, дронов и дальнобойных средств.

Как отреагировал глава НАТО на информацию о военных КНДР и законное требование разрешения на использование дальнобойного оружия вглубь России, в ОП не рассказали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Конгрессе США согласны со словами Зеленского. В частности, Америка не должна разрешать войскам КНДР "маршировать по европейской стране и нападать на нее". Поэтому Белый дом должен позволить Украине наносить удары вглубь РФ.

Ранее сообщалось, что на территории Курской области российские инструкторы готовят солдат и офицеров КНДР к ведению современных боевых действий. В частности, россияне учат корейцев применять дроны.

После этого появились сообщения и о первых боях украинцев с воинами из КНДР. Причем в США о таких боях также известно.

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