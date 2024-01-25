Украина обратила внимание ОБСЕ на заявления Медведева о 'войне до полного уничтожения украинской государственности'

Заявление бывшего президента страны-агрессора, а ныне заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия будет вести войну с Украиной до ее полного уничтожения, является четким доказательством подлинных намерений кремлевского диктатора Владимира Путина. И все заявления РФ о готовности к переговорам на самом деле являются циничной ложью.

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Об этом говорится в заявлении делегации Украины при ОБСЕ по поводу агрессивной войны России против нашей страны. Ее заявил первый секретарь постпредставительства Украины при международных организациях в Вене Даниил Кубай на заседании Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ.

"Настоящая главная цель президента Путина – оккупация всей Украины и уничтожение ее государственности – остается неизменной. Именно для достижения этой цели президент Путин при поддержке инфицированного шовинизмом российского общества начал войну против Украины", – говорится в заявлении.

Украинская делегация отметила, что "особенно цинично слышно, как российская сторона постоянно заявляет о готовности к политико-дипломатическому урегулированию, одновременно отрицая само существование Украины как государства".

"Показательны недавние слова заместителя секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который заявил, что Россия будет продолжать воевать с Украиной, пока Украина будет существовать как отдельное государство. Это заявление четко раскрывает суть российской агрессии и доказывает, что пока существует нынешний преступный кремлевский режим, до тех пор существует экзистенциальная угроза для Украины. В этой ситуации никакие компромиссы невозможны", – отметил Кубай.

Дипломат подчеркнул, что последние массированные удары по Украине российскими ракетами и дронами, целью которых были критически важные объекты инфраструктуры и гражданское население, являются еще одной демонстрацией запугивания и террора на государственном уровне.

Даниил Кубай напомнил, что только с начала этого года Россия совершила уже четыре массированных обстрела украинских городов, запустив в общей сложности более 200 ударных БПЛА, а также баллистические и крылатые ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что существование независимой Украины "смертельно опасно" для украинцев, поскольку государственность нашей страны всегда будет для России поводом для войны независимо от того, какой будет власть в Украине.