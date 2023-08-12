Украина отбила часть территорий на Таврическом направлении: детали

Украина в кровавой российской войне преуспевает. Недавно ВСУ отразили часть территорий на Таврическом направлении.

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Об этом заявил командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. В течение суток потери врага составили 242 человека.

"Таврическое направление. Есть отраженные территории. Силы обороны работают. Артиллерийские подразделения наших воинов в течение суток выполнили 1303 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 242 человека (погибшие – 80, ранены – 162, пленные – 2) , – заявил Тарнавский.

По его словам, там уничтожены 7 единиц военной техники противника.

"В частности, 1 танк, 2 ББМ, 2 артиллерийские системы и минометы, 1 единица автомобильной и 1 единица специальной техники. Также было уничтожено 3 склада боеприпасов. Идем вперед!" – сообщил Тарнавский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист из Италии выдал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины якобы "не работает". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба метко ответил, отметив, что украинские защитники прорвут линию обороны, которую российские оккупанты построили более чем за год оккупации на юге Украины, как в свое время союзники прорвали "линию Густава" в Италии.

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