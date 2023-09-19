Украина отказалась принимать у Германии 10 танков Leopard 1 из-за их износа – Spiegel

Украина не приняла в Германии 10 танков Leopard 1. Причиной стал их износ.

Украинская сторона объяснила, что танки нуждаются в ремонте. Кроме того, специалистов и запчастей для этого в нашей стране нет, пишет Spiegel.

Leopard прибыли в Польшу. Так стало известно, что некоторые из них нуждаются в капитальном ремонте. Германия отправила группу экспертов в Польшу, чтобы самостоятельно осмотреть танки. Там подтвердили, что они "уже были сильно изношены во время обучения украинских солдат в Германии и нуждались в ремонте".

Как пишет издание, несколько из десяти Leopard 1A5, прибывших в Украину в июле, вышли из строя из-за таких же проблем.

Вместе с тем в минобороны ФРГ заявили, что не могут комментировать "конкретный индивидуальный случай".

Также там заявили, что танки Leopard ремонтируют "в сотрудничестве с Украиной после интенсивной подготовки в Германии".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Германия подтвердила, что Украина получит 25 танков Leopard 1 в дополнение к обещанным ранее. Эту технику ФРГ выкупила у бельгийской частной оружейной компании OIP Land Systems.

Берлин затягивает отправку Киеву пакета военной помощи, обещанного в мае. По информации журналистов Die Welt на 5 августа, ФРГ пока передала ВСУ только 10 Leopard 1.

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