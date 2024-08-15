Украина открыла горячую линию для беженцев из Курской области: официальное заявление

Украина готовится к возможному приему на своей территории беженцев из Курской области страны-агрессора России, где Силы обороны проводят операцию. Для этого украинская власть открыла для россиян горячую линию.

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Об этом на своем канале в Telegram в среду, 14 сентября сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она подчеркнула, что в связи с возможным ухудшением гуманитарной ситуации на прилегающих территориях Курской области РФ, Украина должна быть готова к приему российских беженцев.

В связи с этим ведомство открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которым нужна гуманитарная помощь или которые хотят эвакуироваться в Украину.

Как можно оставить заявку:

– позвонить или написать на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram или WhatsApp;

– написать на электронную почту: [email protected].

"Украина соблюдает все нормы международного гуманитарного права. Мы обеспечим мирным жителям Курщины необходимую защиту и гуманитарную поддержку", – подчеркнула Верещук.

Напомним, что ранее Верещук заявила, что ВСУ создают зону безопасности на территории РФс целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего Сумщины). Гражданские россияне, которые остались в Курской области, находятся под защитой международного гуманитарного права, которое Украина полностью соблюдает.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области РФ, где продолжается операция Сил обороны Украины, объявили обязательную эвакуацию из поселка Глушково. Такое решение 14 августа принял региональный оперштаб.

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