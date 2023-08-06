Украина отмечает день Воздушных сил: Олещук поздравил воинов и показал кадры боевой работы защитников неба. Видео

Каждый год в первое воскресенье августа отмечается День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в этом году он пришелся на 6 августа. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук поздравил защитников украинского неба и поблагодарил их за героизм, стойкость и выдержку.

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Также он рассказал о результатах работы Воздушных сил за полтора года полномасштабной войны с Россией. Поздравления и впечатляющие кадры боевой работы украинских защитников опубликованы в Telegram-канале Олещука (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).

Поздравление для защитников неба над Украиной Олещук записал на фоне уничтоженных вражеских целей: вертолета армии РФ и обломков сбитых российских ракет, которыми захватчики атаковали мирные украинские города и села.

"Позади меня – уничтоженный вертолет ВКС России и то, что остается от крылатых ракет. которыми они терроризируют мирное население. Позади меня – свидетельство того, что Воздушные силы надежно держат небо. В частности, это стало возможным благодаря мощной поддержке наших западных партнеров. Но главное – наши люди. Я благодарю всех воинов Воздушных сил за выдержку и героизм, проявленные в первые часы полномасштабного вторжения. Тогда мы пообещали не отдать врагу контроль над небом. И мы сдержали свое слово", – отметил Олещук.

Командующий ВС ВСУ также рассказал, что за полтора года полномасштабной войны украинские воины уничтожили 3,5 тысяч воздушных целей и совершили более 14 тысяч боевых вылетов – в условиях преимущества россиян в воздухе.

"Воздушные силы уничтожили более 3,5 тысяч воздушных целей врага, 350 самолетов и вертолетов, 1200 крылатых и 24 баллистических ракет, более 2 тысяч беспилотников и 13 "не имеющих аналогов" "Кинжалов". Да, пока враг имеет преимущество в воздухе оккупированных территориях. И в таких неравных условиях наши героические летчики совершили более 14 тысяч боевых вылетов, уничтожая оккупантов как в небе, так и на земле", – подчеркнул Олещук.

Он поблагодарил каждого защитника, которые каждый день и каждый час на грани возможностей приближают Победу Украины.

"Спасибо каждому пилоту, который сегодня бьет врага еще на советском самолете, но, надеюсь, скоро пересядет на F-16. Каждому зенитчику, воюющему то ли на "Петриоте", то ли на старой "трехсотке". Каждому инженеру, медику, связисту, разведчику, курсанту и солдату!" – сказал командующий Воздушными силами.

Доблесть защитников украинского неба не осталась незамеченной государством. За время полномасштабной агрессии РФ более 3200 военнослужащих Воздушных сил были отмечены государственными наградами. 40 воинов удостоены высшего государственного звания Героя Украины.

"Война показала, кто чего стоит. Наши люди способны на невероятные поступки, проявления героизма, гуманности и самопожертвования. Сегодня – День Воздушных сил. Мы не празднуем. Мы шаг за шагом приближаем нашу Победу. Слава воинам Воздушных сил. Вечная слава и память погибшим Героям. Спасибо за стойкость, выдержку и поддержку всем украинцам. Спасибо партнерам за помощь. Работаем дальше. Вместе – к Победе!" – резюмировал Олещук.

Напомним, только в ночь на 6 августа, во время нескольких волн атак, которые Россия осуществляла с применением ударных дронов и ракет разных типов, Силы ПВО уничтожили 57 из 70 вражеских целей.

Во время первой волны удалось обезвредить 12 из 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр", также Россия применила три аэробалистических ракеты "Кинжал", однако информацию о том, были ли они сбиты, в Воздушных силах пока не обнародуют.

В ходе второй волны атаки уничтожены все 27 запущенных ударных БПЛА Shahed-136/131, пять из шести ракет "Калибр" и 13 из 20 Х-101/Х555.