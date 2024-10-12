Украина ожидает фидбек на План победы: Ермак заверил, что партнеры 'очень глубоко в ситуации'

Украина ожидает конкретных действий от партнеров в ответ на представленный План победы. Однако ждать немедленной реакции от Запада было бы "не совсем реально".

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Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что партнеры Украины понимают логику этого плана.

"Было бы, мне кажется, не совсем реально, если бы мы мгновенно получили какой-то ответ, потому что нам же ответ нужен очень конкретный, а любая конкретика требует времени. Безусловно, мы ожидаем фидбека как можно скорее, фидбек в виде конкретных шагов", – сказал Ермак.

Руководитель Офиса Президента, отвечая на вопрос о Плане победы, который президент Владимир Зеленский презентует ключевым европейским партнерам, отметил, что во всех этих европейских столицах состоялись основательные и содержательные обсуждения. И наш План победы направлен на создание условий для реального продвижения к завершению войны на условиях, которые, прежде всего, будут приемлемы для Украины.

"Наши партнеры очень глубоко в ситуации, они все понимают. Они понимают, для чего этот План победы. И План победы – это о создании условий, чтобы действительно мы двигались вперед по окончании войны на условиях, которые были бы приемлемы для, в первую очередь, Украины... Я надеюсь, что следующие шаги со стороны наших партнеров будут лучше показывать их поддержку по этому плану", – заявил Ермак.

Напомним, на днях итальянские СМИ заявили, что Украина якобы готова к прекращению огня на нынешней линии фронта в обмен на определенные обязательства Запада. В Офисе президента эту информацию опровергли и заявили, что Украина стремится к справедливому миру.

Как сообщал OBOZ.UA, в Офисе президента Украины сказали, что украинцам представят для ознакомления План победы президента Владимира Зеленского, но не в полном объеме. Ряд его деталей пока закрыто.

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