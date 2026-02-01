Украина планирует трансформировать 'малую' ПВО: эксперт объяснил, спасет ли это от БПЛА

В условиях массированных российских атак с применением огромного количества дронов-камикадзе Украина продолжает усовершенствовать свою противовоздушную оборону. В частности, планируется трансформация "малой" ПВО, чтобы эффективно противодействовать беспилотникам.

Для этого может быть задействован искусственный интеллект. Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Модернизация ПВО

По словам эксперта, искусственный интеллект должен будет просчитывать, где в определенный момент может находиться БПЛА, и тогда в то место будут нацеливаться украинские дроны-перехватчики. Авиаэксперт разъяснил, что раньше была такая схема: когда "Шахед" пересекал линию границы или боевого столкновения, его начинали сбивать первые украинские военные, которые его увидели.

Когда дроны выходят за зону действия российской ПВО, там появляются украинские вертолеты, принадлежащие тактической авиации Сухопутных сил, они начинают уничтожать эти "Шахеды". Затем до города, например, Киева или Днепра, фактически уже ничего нет.

Криволап подчеркнул, что Украина сейчас не имеет возможности обеспечить перекрытие всей территории из-за нехватки РЛС и мобильных огневых групп.

Относительно новой концепции, которая сейчас обсуждается, по словам авиаэксперта, сегодня сложно спрогнозировать, насколько она окажется эффективной. Криволап убежден, что сейчас надо все же использовать больше легкомоторной авиации и запускать именно этот процесс.

