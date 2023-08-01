У меня досадная для всех новость.

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Если война затянется, а она, очевидно, затянется, то воевать будут все.

На фронте военных тошнит от "положительных" блогеров, рассказывающих об успехах, потому что за этими успехами стоит мясорубка, тошнит от рассказов о том, как быстро все закончится, как мы быстро возьмем Крым, деоккупируем территории, как быстро закончится война. Народ, что на войне, просто перестал их слушать, читать, всех выворачивает.

Далее текст на языке оригинала.

Реальність та офіційні ЗМІ просто різні, тому тут їх припинили дивитись та слухати.

Іде важка робота. Є місце героїзму, але здебільшого потреба втриматись, закрити дірки, зберегти управління підрозділами, вистоять.

Є бригади, які вже тричі поміняли свій склад.

Як сказав мені один літній француз, який до України побував на війні в Чечні, Югославії, Іраку, Сирії тощо, після півтори години арт обстрілу тільки в нашому квадраті – наше покоління такої війни ще не бачило.

Як сказав один повний кавалер ордену Богдана Хмельницького, це були мої найтяжчі чотири дні за десять років. А потім, виявилось, що це ніякі не чотири дні, а 24/7.

Ми втримаємось, Україна переможе, але воювати доведеться усім.