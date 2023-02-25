Украина полностью заминирует границу с Беларусью и Россией: в ГПСУ рассказали о планах

Государственная граница Украины с Беларусью и Россией будет существенно укреплена. Речь идет о сооружении дополнительной полосы минно-взрывных заграждений.

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Соответствующее решение поддержали депутаты Верховной Рады Украины. Об этом говорится в законопроекте №7475 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите государственной границы".

Законопроект предусматривает укрепление защиты государственной границы Украины. В Государственной пограничной службе объяснили, что теперь полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до 2 км в ширину.

В ведомстве предупредили, что вся эта территория будет заминирована в целях безопасности. В этих пределах устанавливается специальный пограничный режим запрета свободного въезда, пребывания, проживания, передвижения лиц, не связанных с обороной или охраной государственной границы Украины.

Стоит отметить, что подобные меры безопасности уже были ранее применены вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы, однако законопроект №7475 фактически расширяет зону, которая будет заминирована.

Также в ГПСУ подчеркнули, что принятый закон позволит урегулировать вопросы привлечения Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Национальной полиции к выполнению задач по охране государственной границы. Кроме того, определено место пограничников в общей системе Сил обороны во время военного положения.

К слову, протяженность украинско-российской границы составляет 2295 километров, а украинско-белорусской – 1084 километра. С РФ граничат Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская и Черниговская области, а с Беларусью – Волынская, Ривненская, Житомирская, Киевская и Черниговская области.

Напомним, беларуские пограничники продолжают демонстрировать чрезмерную чувствительность. Они снова пожаловались на "угрожающие и неприличные жесты" со стороны украинских коллег.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его армия готова воевать вместе с российскими оккупационными войсками. По его словам, это может произойти только в случае агрессии против Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшний день на территории Беларуси нет достаточных сил для сухопутного наступления на Украину. В то же время ситуация может измениться в будущем в зависимости от намерений врага.