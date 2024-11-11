Украина получила доступ к спутникам SAR: как это поможет ВСУ

В понедельник, 11 ноября, стало известно о том, что Украина получила доступ к спутникам SAR. Их производит финская компания ICEYE.

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Об этом сообщили в компании Rheinmetall. Отмечается, что эти спутники помогут иметь преимущество украинским военным в наблюдении, захвате целей, разведке или собственном позиционировании на поле боя.

Спутники SAR предлагают преимущество перед обычными спутниками, поскольку они могут создавать изображения высокого разрешения независимо от погодных условий или времени суток. Они очень детализированы и позволяют идентифицировать даже самые маленькие объекты на земной поверхности. Это может принести решающее преимущество вооруженным силам в плане наблюдения, выявление целей, разведки или собственного позиционирования на поле боя", – говорится в сообщении компании.

В пресс-релизе также отмечают, что передача этих спутников стала возможной благодаря сотрудничеству между SAR, Rheinmetall и Министерством обороны Украины.

Подробности

В июне 2024 года технологическая группа из Дюссельдорфа объявила об участии в крупнейшем в мире парке спутников радиолокационной разведки. В сентябре 2024 года Rheinmetall и ICEYE еще больше активизировали сотрудничество. В ходе этого Rheinmetall получил эксклюзивные права на продажу спутников SAR (Совет с синтетической апертурой) для военных и государственных конечных пользователей на рынках Германии и Венгрии.

ICEYE тесно сотрудничает с Министерством обороны Украины, чтобы поддержать и помочь Украине в развитии космической обороны. В августе 2022 года ICEYE объявила о заключении контракта с Благотворительным фондом Сергея Притулы о предоставлении Правительству Украины возможностей спутникового SAR-изображения ICEYE с одним из спутников SAR ICEYE, предназначенных для использования Правительством Украины в регионе.

ICEYE также предоставляет доступ к своей группе спутников SAR, позволяющей вооруженным силам Украины получать радиолокационные спутниковые изображения критических мест. В июле 2024 года ICEYE и Министерство обороны Украины подписали Меморандум о сотрудничестве, в котором определено партнерство для укрепления возможностей космической обороны Украины.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал как спутник финской компании ICEYE, получивший Вооруженные силы Украины, позволяет делать снимки с высоким разрешением при любых погодных условиях и даже через стены зданий. Это значит, что оккупанты нигде не смогут укрыться от "глаз" украинской разведки.

Правда, возможности ICEYE уступают аппаратам, которые есть, например, в распоряжении США. Дело в том, что финский спутник – коммерческий аппарат, поэтому наибольшее разрешение, которое он обеспечивает, составляет около 25 см. Его возможности ограничены законодательством. Спутники, использующие американские разведслужбы, могут делать снимки в значительно лучшем разрешении – как минимум 10 см.

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