Украина получила экспериментальную американскую САУ Hawkeye: чем она уникальна. Фото

Вооруженные силы Украины получили и опробуют 105-мм САУ 2-CT Hawkeye в боевых условиях. Пока она находилась только на тестах в армии Соединенных Штатов Америки.

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Об этом рассказал директор программы AM General Майк Эванс, передает Defense Blog. Уникальность этой САУ в том, что эта система должна стать одной из первых систем с мягкой отдачей в бою.

Отмечается, что Hawkeye Украина получила в апреле 2024 года, а уже в первых числах мая она была протестирована на поле боя.

"Бойцы, которые использовали ее тренировались две недели, а еще одну неделю – тестировали. Интересно и то, что испытание Hawkeye в Украине происходит в реальных боевых условиях и с реальными целями", – говорится в сообщении Defense Blog.

Подчеркивается, что сам факт отправки таких систем в Украину для получения реальной боевой оценки, является лучшим примером того, что поставка новейших образцов в ВСУ является уникальной возможностью получить настоящий вывод и отметку "эффективность проверена в бою".

Справка

2-CT Hawkeye Mobile Howitzer System была создана в 2019 году. Она является результатом сотрудничества AM General и Mandus Group. В 2021 году американская армия выдала контракт на производство двух таких САУ непосредственно для тестов.

По сути на САУ установили пушку М20 с технологией мягкой отдачи SRT, что позволяет машине выдерживать условия стрельбы и не разваливаться после нескольких использований.

Такой особенностью вооружения является современная цифровая система управления огнем. САУ может развернуться всего через 90 секунд после остановки. А скорострельность составляет 8 выстрелов в первые три минуты. Максимальная дальность стрельбы обычными снарядами – 11,6 км, а активно-реактивными – 19,5 км.

То есть это означает, что основной принцип использования САУ максимально быстро забрасывать врага снарядами и исчезнуть с позиции. В условиях контрбатарейной борьбы это достаточно действенный способ, чтобы избежать ответного огня.

Как сообщал OBOZ.UA, США отложили поставки Швейцарии управляемых ракет PAC-3 MSE для Patriot на 300 миллионов франков. Контракт был заключен еще осенью 2023 года, но теперь американцы в ущерб стране-партнеру планируют поставлять указанные ракеты, прежде всего, в Украину.

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