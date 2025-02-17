Украина получила от Дании, Нидерландов и Греции почти 70 самолетов F-16 – Le Monde

Украина уже получила от партнеров около 70 американских истребителей F-16, их передали Дания, Нидерланды и Греция. В рамках международной программы Interstorm в Королевских Военно-воздушных силах Великобритании уже четвертая группа украинских военнослужащих проходит подготовку по пилотированию этими самолетами.

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Об этом пишет Le Monde. Издание отмечает, что обучение будет длиться шесть месяцев.

За это время около десяти военнослужащих из Украины будут учиться основам навигации и пилотирования на истребителях F-16, а также основам английского языка.

Международная программа Interstorm была начата в начале 2023 года британцами и голландцами и организована на саммите НАТО в Вильнюсе в июле того же года с целью научить украинцев управлять американскими истребителями F-16.

Участие также принимают бельгийцы, датчане, румыны, американцы, французы и португальцы. Поскольку у британцев нет собственных F-16, они взяли на себя ответственность за первый этап обучения: обучение украинских пилотов основ навигации и пилотирование боевых самолетов, а также изучение английского языка.

Эти десять молодых мужчин были отобраны украинской армией после четырех лет обучения в военно-воздушной академии. Они уже успели полетать на самолетах советского типа. Теперь же в течение полугода в Великобритании они будут проходить дополнительную теоретическую подготовку для ознакомления со стандартами пилотирования и управления воздушным движением, характерными для НАТО. Также пройдут интенсивные курсы английского языка и выполнят шестьдесят часов полетов на самолете Grob Tutor.

Их обучение длится восемнадцать месяцев, что почти на год меньше, чем традиционная подготовка пилотов F-16, которая обычно длится от двух с половиной до трех лет.

"Очевидно, идея состоит в том, чтобы подготовить молодых пилотов к бою как можно скорее, поскольку Украина получила около 70 самолетов F-16 (предоставленных Данией, Нидерландами и Грецией)", – отметило издание.

Украинские студенты-пилоты говорят, что готовы защищать свою страну.

"F-16 позволят нам эффективнее охотиться на вражеские самолеты, они имеют лучший радар и будут останавливать ракеты дальнего радиуса действия. Наша большая проблема - это ракеты и беспилотники, которые атакуют наши электростанции и инфраструктуру. F-16 обеспечат лучшую защиту наших границ, но этого будет недостаточно для победы в войне".

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно Нидерланды передали Воздушным силам ВСУ новую партию истребителей F-16. В скором времени они приступят к выполнению боевых задач. Об этом 6 февраля заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Также в Украину прибыла вторая партия истребителей F-16 от Дании. Ранее Копенгаген уже передал Киеву первые шесть истребителей F-16 из 19 обещанных самолетов.

Правительство Греции рассматривает возможность передачи Украине около 32 истребителей F-16. Однако для этого необходимо одобрение Франции.

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