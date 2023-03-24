Украина получила от Германии инженерные танки Dachs и пулеметы для танков Leopard: подробности

Правительство Германии передало Украине, которая борется с полномасштабным вторжением страны-агрессора России, новый пакет военной помощи. В частности, Берлин впервые передал украинской армии инженерные танки Dachs.

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Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили на сайте немецкого правительства. Как отмечается, ВСУ получили три единицы этой военной техники.

Кроме того, Берлин передал Киеву 70 пулеметов M-G3 для танков Leopard 2, БМП Marder и Dachs. Также защитники Украины получили 30 датчиков для обнаружения вражеских дронов.

Как отмечается, системы обнаружения беспилотников и Dachs поставлены промышленностью, а все остальное – из запасов Бундесвера.

Указано, что общая стоимость отдельных лицензий, выданных правительством ФРГ на экспорт товаров военного назначения для Украины в период с 1 января 2022 года по 20 марта 2023 года, составляет более 2,7 млрд евро.

Dachs – инженерный танк, сделанный на базе Leopard 1. Он имеет гидравлическую экскаваторную стрелу и мощный бульдозерный отвал. Основные задачи этой техники – освобождение дорог от завалов, расчистка площадей, рытье окопов и траншей.

Экипаж машины состоит из трех человек: водителя, командира и его ассистента. Для защиты танк оборудован 35-миллиметровой броней, двумя дымовыми гранатометами и пулеметом MG3.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что немецкие боевые машины пехоты Marder уже направляются в Украину. Всего Германия обещала поставить 40 таких БМП.