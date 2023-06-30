Украина получила от Германии вторую РЛС TRML-4D: что о ней известно

В Украину были доставлены новые радиолокационные станции TRML-4D от немецкой компании Hensoldt. Кроме того, Германия предоставила украинским вооруженным силам три мостоукладчика BIBER, одну мобильную и защищенную систему разминирования, а также две машины пограничной охраны.

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Об этом рассказали в правительстве ФРГ. В поставках Украине акцент часто делают на оружие, но украинские подразделения тоже очень нуждаются в грузовиках.

Однако украинская армия также нуждается в усилении против противовоздушной обороны. Для этого правительство Германии заказало для Украины радиолокационные станции TRML-4D.

В январе 2023 года Hensoldt получила заказы на радары TRML-4D по контракту в рамках поставки систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

РЛС позволит украинским ПВО одновременно выявлять и сопровождать до 1500 различных воздушных целей на дальностях от 0,01 до 250 км с максимальной высотой обнаружения 30 км.

Важно отметить, что последний вариант радара Hensoldt представила на выставке Eurosatory в 2018 году. Первые заказчики получили его в 2020 году.

Радарный блок содержит полностью переработанную антенну с активной фазированной антенной решеткой с твердотельными нитридо-галиевыми элементами, установленную на неподвижной непрерывно вращающейся основе. Система больше не содержит интегрированного укрытия оператора, поэтому требуется отдельный модуль. TRML-4D сочетает цифровое формирование луча с импульсно-доплеровским радаром для выявления труднодоступных воздушных целей, таких как зависшие в воздухе вертолеты или маловысотные крылатые ракеты. Система обладает повышенными характеристиками по сравнению с предшественниками и способна сопровождать 1500 целей на дальности до 250 км. Она поддерживает идентификацию Mode 5 и Mode S.

Станция оборудована бортовым генератором электроэнергии и может перевозиться любым грузовиком, имеющим стандартные 20-футовые (6,1 м) ISO-контейнерные фитинги.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получила первую многофункциональную радиолокационную станцию TRML-4D производства немецкой компании Hensoldt, которая может работать с системой противовоздушной обороны IRIS-T SLM. В состав батареи входят несколько самоходных пусковых установок и центр управления огнем.

Германия планирует производство дополнительных шести радиолокационных систем TRML-4D в Германии. Они будут переданы Вооруженным силам Украины.