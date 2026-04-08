Украина получила важное преимущество над оккупантами на фронте: Палиса рассказал, что изменилось

Сейчас соотношение применения БПЛА в украинских и российских войск составляет 1,3 к 1 в нашу пользу. То есть ВСУ используют на 30% больше ударных дронов, чем противник, что дает свои результаты.

Видео дня

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в интервью украинским медиа. Он подчеркнул, что в первой половине прошлого года фиксировалось резкое увеличение применения противником ударных дронов, прежде всего FPV.

"Недавно мы анализировали итоги российской контрнаступательной операции на Курском направлении – тогда фиксировалось значительное преимущество противника в применении дронов на оптоволокне. Частично это и обеспечило нужный для них результат. И это влияло на темпы продвижения россиян", – сказал он.

Что изменилось в ВСУ в плане дронов

Суточный процент использования дронов на оптоволокне среди общего количества ударных дронов у Украины составляет 32%, тогда как у России – 24%, что позволяет оценить, какой рывок ВСУ сделали в течение года.

"Здесь вопрос не только о количестве, но и о качестве. Надо честно отметить, качество такое же, как и у противника, потому что он тоже свои средства совершенствует, но и мы сделали очень ощутимый рывок. И это тот пример, который демонстрирует, как скорость реакции и способность к масштабированию необходимых проектов влияет на результаты на поле боя, как технологии помогают нивелировать количественное преимущество врага", – говорит Палиса.

Он добавил, что на некоторых участках фронта противник все же сохраняет количественное преимущество в использовании ударных дронов, и наши бойцы это, безусловно, чувствуют.

"Есть участки, на которых россияне сосредотачивают усилия и пытаются создать преимущество в "малом небе", чтобы обеспечить, в первую очередь, возможность для тактического успеха своих подразделений на земле", – говорит Палиса.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные применили британские тяжелые дроны Malloy T-150 для уничтожения моста, который контролировали российские войска на оккупированной части Херсонщины. Операция длилась около двух месяцев и имела решающее значение для уменьшения обстрелов Херсона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!