Украина получит 10 БМП Lynx: известно об этой поставке. Видео испытаний

В Вооруженных Силах Украины продолжаются испытания немецкой боевой машины пехоты Lynx в новейшей из существующих конфигураций. Речь идет о БМП от корпорации Rheinmetall в модификации KF41.

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Всего на испытания передадут 10 Lynx KF41. Первая из машин еще в декабре прошлого года была доставлена бойцам ВСУ, цитирует проект German Aid to Ukraine слова генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера.

"Сначала эти БМП будут проходить испытания в Украине, прежде чем будет оформлен серийный заказ", – отметили в проекте, который отслеживает всю военную помощь от ФРГ Украине.

Как подчеркивают военные эксперты, испытания нужны, чтобы проверить, стоит ли эта машина своих денег и нужно ли Украине тратить астрономические средства именно на эти БМП (возможно, целесообразнее Украине выбрать БМП CV 90 или ASCOD). Стоимость такой современной боевой машины – около 10 миллионов евро.

В Rheinmetall уточнили, что не они финансируют поставки Lynx KF41 – это делает правительство или Германии или Украины.

Также в Rheinmetall показали эффектное видео испытаний указанной БМП. Правда, эти кадры были сделаны на испытании Lynx, которые поставлялись военным Австралии.

Как сообщал OBOZ.UA, первую БМП Lynx, которую отправили украинцам на испытания, изготовили на заводе концерна в немецком обществе Унтерлюс. Там также производят по заказу Министерства обороны Украины дополнительные 35-мм боеприпасы для зенитной установки Gepard.

Какие характеристики имеет БМП KF41 Lynx

Эта машина считается самой современной разработкой немецких оружейников. В первый раз Rheinmetall представил тяжелую боевую машину пехоты Lynx в конфигурации KF41 в 2018 году на выставке Eurosatory.

Масса этой БМП составляет около 44 тонн. Длина машины – 7,7 м, ширина – 3,6 м, высота – 3,3 м.

Основным вооружением указанной боевой машины пехоты является башня LANCE с 30 или 35-мм автоматической пушкой. Также Lynx имеет стандартный пулемет и пусковую установку для противотанковых ракет, которые могут быть оснащены в соответствии с требованиями заказчика.

В свою очередь БМП защищена от 30-мм снарядов в лобной проекции и от 14,5 мм – в боковых.

На машины установлен двигатель Liebherr D9612 мощностью 1470 л.с., поэтому его максимальная скорость – 70 км/ч. Запас хода по трассе составляет 500 км. Боевая машина пехоты имеет трех членов экипажа и перевозит восемь человек десанта.

Напомним, что Rheinmetall в скором времени достроит в Украине уже второе военное предприятие. В целом немецкий гигант намерен построить в Украине четыре оборонных завода.

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