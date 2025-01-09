Lynx, CV 90 или ASCOD: эксперт объяснил, почему вопрос новой БМП для ВСУ остается открытым

Боевая машина пехоты Lynx в новейшей модификации KF41, которую недавно передал немецкий оборонный производитель Rheinmetall, ныне находится на полигоне, продолжается оценка ее реальных боевых характеристик. Необходимо проверить, стоит ли она своих денег и нужно ли Украине тратить астрономические средства именно на эти БМП.

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Возможно, целесообразнее будет выбрать БМП CV 90 или ASCOD. Дело не только в средствах, а также в характеристиках этой военной техники и главнее в условиях производства. Об этом в эфире OBOZ.Talk сказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

Он отметил, что Украина действительно получила одну единицу БМП Lynx именно для испытания, которое необходимо для дальнейшего серийного производства техники по заказу Украины.

По словам эксперта, существует несколько БМП, в которых может быть заинтересована Украина. Этой военной техники нашей стране нужно много – примерно тысяча единиц. В то же время, стоимость современной боевой машины пехоты около 10 миллионов евро.

"То есть это очень мощный потенциальный контракт. Конечно, он будет разбит на много этапов, но в целом расходы астрономические. Но у нас нет других вариантов. Мы не будем копаться на БМП-1, БМП-2, время которых уже прошло в Советском Союзе, они уже устарели на время Афганистана. Это гробы на колесиках, поэтому нужно переходить на БМП. Какую именно – открытый вопрос. Lynx – один из вариантов. Второй – CV 90, третий – ASCOD. Все эти БМП неоднократно встречались на многочисленных тендерах и сравнительных испытаниях и конкурсах, проходивших во многих странах за последнее время", – рассказал Катков.

К примеру, Чехия и Словакия не выбрали не Lynx, а выбрали CV90 в рамках одной закупки. Австралия выбрала корейский KF21 вместо Lynx.

А в США в тендерах взамен Bradley частно встречаются именно Lynx производства Rheinmetall. Однако эти БМП могут проиграть компании General Dynamics с проектом на базе ASCOD.

По словам эксперта, при выборе БМП важен вес техники. Lynx – это машина с весом 44 тонны, что означает возможность установить полноценную броню в лобовой сфере от автоматических пушек калибра 30мм. Это также о десантной емкости примерно в 8 бойцов в десантном отделении и широком спектре вооружения, который можно установить в боевом модуле.

Вес ASCOD составляет 42 тонны, а CV 90 – 40 тонн.

"Объективно Lynx – очень интересная машина. Но для нас, кроме характеристик, еще важны сами условия производства. Потому что стоимость будет зависеть от наших желаний, но ориентировочно это от 10 млн евро за единицу. Вопрос, куда эти деньги и как пойдут. Есть хороший пример Чехии и Словакии, которые выбрали CV 90. Потому что было предложено со стороны компании BAE Systems шикарные условия по ее локализации. До минимум 40%, в реальности более 50%, и они будут производиться именно в этих странах реально очень активно. Rheinmetall, возможно, просто не дал возможность быстро произвести эти машины", – рассказал Катков.

Он добавил, что основной вопрос, не в самих БПМ, потому что все они имеют примерно одинаковые характеристики, а именно в условиях их производства, в доле локализации, в том, сколько процентов от производства получит Украина и каков будет темп производства.

"То есть Украине надо эти БМП, объективно, позавчера, а в реальности нужно производить максимально быстро, и это вопрос, сколько Rheinmetall может их дать, сколько можем производить. Какой бы выбор мы ни сделали, главное, чтобы он был единичным, т.е. одну БМП берем, а не три, чтобы никого не обидеть", – добавил Катков.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние дни прошлого года немецкий оборонный производитель Rheinmetall поставил в Украину боевую машину пехоты Lynx в новейшей модификации KF41 уже предоставлено ВСУ для испытания.

В декабре 2023 года в Rheinmetal заявили, что намерены производить свои БМП на производственных мощностях, построенных в Украине, а производство в Украине именно машин серии Lynx началось уже с лета прошлого года.

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