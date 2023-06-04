Украина получит 300 немецких дронов Vector, которые Россия не сможет заглушить – Handelsblat

Министерство обороны Германии заказало у технологической компании Quantum Systems 300 беспилотных летательных аппаратов Vector для Вооруженных сил Украины. Эти БПЛА уже прошли испытание на поле боя и хорошо себя зарекомендовали для обнаружения российской артиллерии и передвижения войск.

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Более того, одним из главных преимуществ дронов Vector является неуязвимость к российским средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Handelsblat.

Украинские военнослужащие используют БПЛА Vector для обнаружения позиций российской оккупационной армии с помощью видеозаписи. Также дроны помогают бойцам ВСУ уничтожать передвижные цели.

Накануне стало известно, что Quantum Systems получила крупный заказ из Украины. Еще 300 дронов должны быть доставлены к началу 2024 года, как. Это примерно в два раза больше, чем было заказано до сих пор.

В технологической компании Quantum Systems предполагают, что такие потребности ВСУ в дронах связаны с потерями. Разработчики признают, что российские оккупанты обладают эффективными средствами радиоэлектронной борьбы. Гражданскую навигационную спутниковую систему GPS легко заглушить, потому что в фиксированной последовательности передаются только слабые сигналы.

Поэтому беспилотники Vector разрабатываются таким образом, чтобы их можно было пилотировать в разных диапазонах радиочастот. Однако нарушение радиосигналов, известное как "глушение", также опасно для вражеских солдат, поскольку источники помех легко обнаружить.

Стоит отметить, что спецназ морской пехоты США также хочет в будущем использовать дроны от Quantum Systems для разведывательных миссий. Министерство обороны США заключило с мюнхенской корпорацией Quantum Systems контракт на сумму 20 миллионов долларов. По информации Handelsblatt, в Соединенные Штаты планируется поставить 100 дронов Vector.

Напомним, Германия планирует передать Украине 66 единиц бронетехники. Однако это будут не БТР Fuchs, как предполагалось, а бронеавтомобили BATT UMG. Решение принять предложение компании-производителя Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) обусловлено гораздо более низкой ценой их бронемашин, чем Fuchs у оборонного концерна Rheinmetall.

Ранее стало известно, что Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него входят гусеничные беспилотники THeMIS и боеприпасы.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты от атак оккупантов Украине нужно 50 батарей Patriot. Только тогда враг утратит возможность запугивать население нашего государства.