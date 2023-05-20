Украина получит еще две системы ПВО Iris-T: Мельник заявил, что они будут не последними

До конца года Украина получит еще две системы ПВО Iris-T вдобавок к тем двум, которые уже есть на вооружении страны. А через полтора года количество этих ЗРК, вероятно, составит уже 12.

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Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник во время всеукраинского телемарафона 20 мая. "По состоянию на сегодня мы имеем две системы, которые уже в Украине. Две, которые еще были нам обещаны, будут доставлены до конца этого года. Еще четыре господин Шольц обещал предоставить Украине, они будут произведены в течение следующего года, плюс ракеты к ним" – рассказал он.

Замглавы МИД добавил, что в контракте, заключенном компанией Diehl и немецким правительством, предусмотрено производство еще четырех ЗРК Iris-T.

"Я надеюсь, будет как раз четыре, которые сейчас есть, четыре обещанных и четыре, которые нам удастся получить в течение следующих полутора лет. Это будет большой шаг вперед", – сказал Мельник.

Он добавил, что в разговоре с главой компании тот заверил, что Украина является приоритетом номер один среди всех заказов.

"Россияне пытаются истощить нашу систему дронами, чтобы мы использовали драгоценные ракеты. Так же и здесь производство удалось расширить. Поэтому я думаю, что вскоре не только Киев будет защищен, но и другие крупные и меньшие города Украины", – информировал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Германия 13 мая объявила о предоставлении рекордного пакета военной помощи для Украины на сумму в 2,7 млрд евро. В него вошли танки Leopard 1, ЗСАУ Gepard, более 200 разведывательных дронов и ЗРК Iris-T.

– 30 апреля Берлин официально подтвердил передачу Украине второй системы ПВО Iris-T.

– Первый Iris-T наша страна получила в конце 2022 года, во время боевого крещения ЗРК сбил 100% вражеских целей.

– В феврале сообщалось, что в ближайшие месяцы Германия планирует предоставить Украине две такие системы ПВО.