Украина получит крылатые дальнобойные авиабомбы JSOW от США: что известно

Украина в скором времени получит от Соединенных Штатов крылатые дальнобойные авиабомбы Joint Standoff Weapon (JSOW). Эти боеприпасы способны наносить удары на расстоянии до 150 км и весят до 500 кг.

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Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Президент США Джо Байден объявил об этом решении, подчеркнув, что оно направлено на усиление возможностей Украины для проведения дальнобойных атак.

"Чтобы усилить возможности Украины для нанесения дальнего удара, я решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW)", – сообщил Джо Байден.

Кроме того Байден поручил Министерству обороны США отремонтировать и передать Украине еще одну батарею противовоздушной обороны Patriot вместе с дополнительными ракетами для этой системы. Это решение является частью более широкой стратегии, благодаря которой в течение следующего года Украине будут предоставлены сотни дополнительных ракет Patriot и AMRAAM, что позволит лучше защитить города и гражданское население.

"Это основывается на моем решении в начале этого года перенаправить экспорт ПВО США в Украину, что обеспечит Украину сотнями дополнительных ракет Patriot и AMRAAM в течение следующего года и поможет Украине защитить свои города и людей", – подчеркнул Байден.

Президент США также акцентировал на расширении программы обучения украинских пилотов F-16, в том числе путем подготовки еще 18 пилотов в 2025 году.

Что известно о JSOW?

AGM-154 JSOW – это крылатая авиационная бомба, разработанная для использования ВМС и ПС США. Она предназначена для высокоточного поражения защищенных целей, находящихся вне стандартной противовоздушной обороны, что повышает шансы самолетов на выживание и уменьшает потери на поле боя.

Базовая версия, AGM-154A, впервые применялась в Ираке во время войны с 2003 по 2011 годы, а также в Афганистане во время операции "Непокоренная свобода". В общей сложности было использовано более 400 бомб JSOW, из которых около 300 — в Ираке.

JSOW имеет систему наводки на основе GPS, инерциальной навигации (ИНС) и инфракрасного датчика (только для модели C). Длина бомбы составляет 4,06 метра, диаметр – 33 см, вес – 483 кг, а размах крыла – 2,7 метра. JSOW совместима с различными летательными аппаратами, такими как F/A-18, F-16, B-1B, B-2A, B-52H, F-15E, F-35A/C и JAS 39 Gripen. Дальность ее использования варьируется от 22 км при пуске с малой высоты до 130 км с большой высоты, а с двигателем (JSOW-ER) – до 560 км.

JSOW является важным средством проведения современных военных операций, обеспечивая точность и эффективность ударов с воздуха.

По информации издания Defence Express, передача новых авиабомб является "странным решением", поскольку "У воздушных сил Украины нет возможности использовать высотный полет из-за угрозы со стороны российских дальнобойных ЗРК и преимущества истребителей". В результате украинские пилоты вынуждены запускать бомбы из режима кабрирования во время маловысотных полетов.

Это означает, что переданные авиабомбы JDAM-ER можно было запускать только на расстоянии 40 км. Defence Express прогнозирует, что для AGM-154 JSOW показатели будут аналогичными, хотя эти бомбы стоят в десятки раз дороже JDAM-ER.

Следует отметить, что президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты приняли решение о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов. Также будут введены дополнительные санкции против страны-агрессора России.

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