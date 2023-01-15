Украина получит оружие для освобождения Крыма, – Сенченко

В вопросе освобождения оккупированных территорий Украины, в том числе Крыма, власть и общество выступают единым фронтом. Сопротивление агентов Кремля на Западе будет сломлено и украинская армия получит все необходимое для деоккупации вооружение.

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Видя консолидацию всего украинского общества в этом вопросе, на Запад больше не рассматривают возможность компромиссов по Крыму. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-зампредседателя Совмина АР Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

"Я считаю, что мы вообще не должны согласовывать этот вопрос. Мы должны действовать. Украина воюет за свою территорию, и здесь победа наполовину никому не нужна, потому что она будет означать лишь паузу в войне, которая приведет к новой российской агрессии", – заявил он.

Сенченко подчеркнул, что в вопросе деоккупации нашей страны власть и общество "выступают единым фронтом", и этот факт уже осознали западные союзники Украины. Политик спрогнозировал, что Украина получит от Запада все необходимое вооружение, включая дальнобойное, и агенты Кремля в США и в ЕС не смогут воспрепятствовать этому процессу.

Он также обратил внимание на то, что обращения президента Украины Владимира Зеленского напрямую к народам Европы и США являются намного более эффективным способом получить поддержку западного мира, чем "переговоры тет-а-тет в высоких кабинетах".

"Потому что, имея поддержку электората в тех странах мы таким образом обеспечиваем себе необходимую поддержку власти в этих странах, которые являются нашими донорами и партнерами", – убежден политик.

Полную версию интервью с Андреем Сенченко скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что после освобождения Донбасса и Запорожья, российская оккупационная армия может принять решение о выходе из Крыма.