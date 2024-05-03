Украина получит от Германии новые современные радары, способные выявлять и сопровождать около 1500 целей. Видео

Немецкий производитель Hensoldt отправит в Украину шесть радаров TRML-4D для нужд противовоздушной обороны. Техника для украинских защитников уже оплачена федеральным правительством ФРГ "в рамках комплексного пакета заказов на сумму более 100 миллионов евро".

Как сообщили в Hensoldt, указанные шесть радаров будут доставлены позже в этом году. Это современная военная техника, способная обнаруживать и сопровождать сразу 1500 целей на многокилометровом расстоянии.

"Наши радары срочно нужны украинской противовоздушной обороне, и мы гордимся тем, что можем поставить все системы в этом году. Отзывы наших клиентов подтверждают, насколько быстрая доступность радаров важна для защиты граждан", – заявил генеральный директор компании Оливер Дорре.

Радар TRML-4D базируется на новейшей радиолокационной технологии AESA (Active Electronically Scanned Array). Он обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение более тысячи целей одновременно в радиусе до 250 км.

Радар способен быстро и надежно обнаруживать, сопровождать и классифицировать все типы воздушных целей – крылатые ракеты, беспилотники и самолеты, а также вертолеты.

"Кроме высокопроизводительного радара TRML-4D, портфолио компании включает в себя радар ближнего радиуса действия Spexer, пассивный радар Twinvis и радары для обеспечения безопасности морского и воздушного движения", – отметил производитель. Это часть национальной системы противовоздушной обороны немецких вооруженных сил, которая введена в эксплуатацию в январе этого года.

Также компания поставляет радары для флота ВМС Германии и автоматические станции управления посадкой на аэродромах Бундесвера.

Как сообщал OBOZ.UA, в немецком Берлине вспыхнул мощный пожар на металлургическом заводе Diehl Metall, который является производителем, в частности, известных систем ПВО (фото и видео с места событий можно посмотреть здесь).

Напомним, что в июне 2024 года Италия представит Украине новый, уже 9-й, пакет военной помощи. Он будет содержать батарею ПВО SAMP-T.

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