Украина получит ПЗРК Anza Mk-II пакистанского производства – The Economist Time

Пакистан намерен отправить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Anza Mark-II собственного производства. Эти средства противовоздушной обороны будут поставляться через Польшу.

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Об этом 28 апреля сообщило издание The Economic Times, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что в феврале этого года Польша подписала меморандум о взаимопонимании с Пакистаном по поставке оборонного оборудования в Украину.

По информации источников издания, Пакистан находится в процессе экспорта переносных зенитно-ракетных комплексов Anza Mark-II в Варшаву для передачи затем Киеву.

Покупателем-посредником выступит польская компания PHU Lechmar LLC. А компания Tradent Global Solutions, базирующаяся в Канаде, выступит в качестве консультанта-посредника.

Компания Millennium Technologies из пакистанского города Карачи и польская Omida Sea and Air ведут переговоры о соглашении по транспортировке комплексов.

Издание отмечает, что в обмен на военную помощь Украина будет поставлять Пакистану двигатели для вертолетов Ми-17 и запасные части к ним. Как сообщает The Economic Times, стало известно о сделке на 1,5 миллиона долларов. Оборудование произведет украинское оборонное предприятие ОАО "Мотор Сич".

Какие переносные зенитно-ракетные комплексы получит Украина

Anza – серия переносных ракет класса "земля-воздух" из плеча, производимых Пакистаном. Они используются для противовоздушной обороны малой дальности.

Зенитные ракеты Anza MK-1, Anza MK-2 и Anza MK-3 имеют дальность действия 4, 5 и 6 км соответственно.

Основные варианты ПЗРК Anza:

Anza Mk-I: первый ПЗРК производства Пакистана для использования пакистанской армией. Считается, что в разработке участвовал Китай, а конструкция аналогична советскому ПЗРК Стрела-2;

Anza Mk-II: ПЗРК третьего поколения на базе китайского ПЗРК QW-1;

Anza Mk-III: на основе ПЗРК QW-2 китайского производства.

Пакистан направит в Украину ПЗРК третьего поколения Anza Mk-II.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получила пакистанские реактивные снаряды Yarmuk. Эти боеприпасы успешно применяют украинские артиллеристы.

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