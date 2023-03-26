ВСУ все-таки получили пакистанские снаряды Yarmuk: появилось фото

Силы обороны Украины получили реактивные снаряды Yarmuk. Эти боеприпасы пакистанского производства уже используют украинские артиллеристы.

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Снаряды можно увидеть на фото, опубликованном Генеральным штабом Вооруженных сил Украины в Facebook в субботу, 25 марта. На нем видно, как наши бойцы заряжают ими реактивную систему залпового огня.

Реактивные 122-мм снаряды Yarmuk производит пакистанская компания Pakistani Ordnance Factories (POF). Они предназначены для РСЗО "Град" и являются аналогом советских боеприпасов 9М22У с дальностью в 20,5 км.

Как пишет "Милитарный", скорее всего, эти снаряды ВСУ получили не в качестве прямой помощи Пакистану Украине. Для нашей страны у Исламабада их, вероятно, закупили партнеры.

Таким образом поставкам могла посодействовать Великобритания. По данным СМИ, британцы организовали "воздушный мост" между Пакистаном и Румынией и доставляли засекреченные грузы.

В то же время власти Пакистана в феврале опровергли сообщения СМИ о том, что страна поставляет боеприпасы в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

– Пакистан увеличил военные поставки Украине. В частности, наша страна получит более 10 000 реактивных снарядов, предназначенных для использования в многоствольных реактивных установках "Град".

– Также СМИ писали, что Пакистан намерен передать Украине 44 танка Т-80 в обмен на помощь Запада. РФ хочет этому помешать.

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