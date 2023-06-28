Украина призывает мир помочь: нардепы обратились в ООН, МАГАТЭ, ЕС и ОБСЕ из-за действий оккупантов на ЗАЭС

Депутаты украинского парламента подписали официальное обращение к таким влиятельным международным организациям как МАГАТЭ, ОБСЕ, ООН и Европейский союз в условиях выросшей угрозы подрыва Запорожской атомной энергостанции, которая уже больше года находится под контролем России. 274 нардепа поддержали инициативу этого письма.

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Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома. Политики руководствовались тем, что последствия, вызванные очередным терактом захватчиков, затронут не только территорию нашего государства, но выйдут далеко за его пределы.

"По опубликованным данным, РФ разместила взрывчатые вещества в сооружениях и территории рядом с ЗАЭС и подготовила план их подрыва. Соответственно, такие неслыханные нарушения общепризнанных принципов и норм международного права и норм и стандартов ядерной и радиационной безопасности должны быть осуждены всем цивилизованным мировым сообществом", – указано в обращении.

Народные избранники убеждены, что реализация пунктов, указанных в постановлении №9429, будет способствовать консолидации усилий международного сообщества для предотвращения масштабной ядерной катастрофы в Европе и укрепления противодействия ядерному шантажу Москвы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что еще 22 июня президент Зеленский обратился к миру со срочным посланием, что Россия готовит теракт на ЗАЭС, причем у нее все для этого готово.

"К сожалению, уже неоднократно мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра", – заметил гарант, призывая лидеров ведущих государств повлиять на Кремль и не допустить глобальной катастрофы.

По случаю вероятной угрозы Украина подготовила план эвакуации жителей близлежащих от Запорожья регионов, которые могут первыми пострадать от выброса тонн радиации в воздух. Вовлечены все медицинские средства и проработаны логистические маршруты, где будут размещать людей, как их будут довозить.