Украина продолжает наносить удары по российским топливозаправщикам в оккупированной Донецкой области. Видео

Украинские Силы обороны продолжают наносить удары по военной логистике российских оккупантов на временно захваченных территориях. В сети опубликовали видео с результатами поражения двух топливозаправщиков ВС РФ в Самсонове Донецкой области, которая находится под оккупацией.

Видео дня

Кадры распространил Telegram-канал "Досье Шпиона". По данным канала, удары по топливозаправщикам были нанесены 26 августа 2026 года. В сообщении отмечается, что это были удары по логистике оккупационных войск.

В подписи к видео говорится: "Удары по логистике. На видео – последствия ударов по двум топливозаправщикам ВС РФ. 26.08.2026, населенный пункт Самсоново, оккупированная Донецкая область".

На обнародованных кадрах показаны результаты ударов по двум топливозаправщикам российских войск. Других подробностей об обстоятельствах поражения в сообщении не приводится.

Главные истории дня

Новые поражения

Ранее стало известно, что 6 сентября и в ночь на 7 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины также нанесли удары по ряду военных целей противника.

В частности, в районе Владиславовки во временно оккупированном Крыму был поражён железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. По имеющейся информации, противник использует этот мост для обеспечения военной логистики.

Кроме того, в Нижнем Нагольчике и Довжанском Луганской области, а также в Азовске Запорожской области были поражены пункты управления подразделений противника.

В Перекопе на временно оккупированной территории Крыма Силы обороны нанесли удар по автоматизированному посту технических средств разведки "Гренадер".

Также в районе Теплого Луганской области был поражен склад боеприпасов оккупационных войск. Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

Напомним, ранее в Генеральном штабе сообщили, что в России остановили работу двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли после украинских ударов. Речь идет о "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове и комплексе "НОВАТЕК-Усть-Луга" в Слободке.

Как писал OBOZ.UA, ВСУ нанесли удары по российским средствам ПВО как на оккупированной части Украины, так и на территории РФ. Недавно защитники уничтожили как минимум две российские ЗРГК "Панцирь".

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