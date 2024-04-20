В 3:00 утра 19 апреля с российского аэродрома Энгельс-2 осуществили взлёт три стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, загруженные 6-ю ракетами Х-22, для нанесения ударов по территории Украины. Пуски ракет начались около 04:55, а около 06:00 был уничтожен один из носителей Х-22 – самолёт Ту-22М3, упавший в Ставропольском крае. 19 апреля 2024 в ВС ВСУ одновременно достигли двух ранее недостижимых результатов.

Первый – перехват двух ракет Х-22, чего ранее никогда не происходило за весь период полномасштабного вторжения в Украину, поскольку этими ракетами Россия с 2023 года наносит удары преимущественно по регионам, где нет ЗРК Patriot и SAMP/T. Второй – уничтожение Ту-22М3 в воздухе, которые ранее уничтожались только на земле.

Но этот успех ВС ВСУ следует рассматривать в комплексе с другим успешным ударом по российским войскам – по аэродрому во временно оккупированном Джанкое. Ночью 17 апреля в результате ракетного удара в районе Джанкоя был практически полностью выведен из боевого состояния дивизион 18-го зенитно-ракетного полка. Уничтожено: 4 пусковые ЗРС С-400; не менее трёх РЛС, в частности, 92Н2Е и 91Н6Е; а так же редчайший, уникальный комплекс Фундамент-М. Помимо средств ПВО, получила повреждения и размещавшаяся на аэродроме авиационная техника, но данные о количестве потерь в её компоненте уточняются.

Таким образом, можно говорить о том, что, несмотря на сложную ситуацию с поставками вооружений от международных партнёров Украины, в первую очередь средств ПВО, от стратегии вытеснения российской авиации с временно оккупированных территорий и украинского около-воздушного пространства Генштаб ВСУ не отказался. В начале 2024 года стало очевидным, что после успешной кампании по вытеснению российского Черноморского флота и его бегства из временно оккупированного Севастополя следующей целью станет авиация. И в первые месяцы 2024-го этот план работал как часы.

С начала 2024 года, 14 января и 23 февраля, ВС ВСУ уничтожили два уникальных самолёта ДРЛО А-50. Так же был серьёзно повреждён пункт управления Ил-22. Помимо этого, с начала 2024 были сбиты 18 самолётов тактической авиации Су-34 и Су-35. Кроме работы по воздушным объектам в воздушном пространстве Украины и около него, украинские силовые структуры проводили регулярные налёты на российские аэродромы как на временно оккупированных территориях, так и в самой России. Например, 5 апреля неустановленные БПЛА атаковали аэродром Морозовск, на котором сосредоточены Су-34.

Имея ограничения по применению западных средств поражения по территории России, а также их недостаточное количество по объёмам поставок даже для применения в границах Украины, ВСУ пытаются выходить из ситуации собственными силами и болезненными точечными ударами по противнику. И это работает, поскольку ресурс ВКС РФ не безграничный, особенно с учётом уникальности практически всей её стратегической авиации.

Например, самолёты А-50 Россия не может производить, а потому каждая такая потеря сравнима с потерей ракетного крейсера "Москва", которые российские корабелы также не могут строить. Потеря Ту-22М3 и вовсе стала уникальным явлением, поскольку данный самолёт в принципе не мог быть сбитым из-за своего функционала дальнего применения. И если раньше Ту-22М3 чувствовали себя вдали от воздушного пространства Украины в безопасности, совершая пуски Х-22, то в 2024-м эта ситуация изменилась.

Чуть больше месяца назад министр обороны России Сергей Шойгу хвастался, что Россия запустила производство тяжёлых авиационных бомб ОФАБ-3000, которыми сразу же стали угрожать Украине. Но дело в том, что эти бомбы, по состоянию на сейчас, может применять только Ту-22М3, и ему для этого придётся заходить в ближний радиус действия средств ПВО. Большой, неповоротливый, намного ближе, нежели при ударах по Одессе. Что может пойти не так?

За неполные полгода Украина в очень сложных и стеснённых ограничениями условиях смогла значительно подорвать веру российских пилотов в свою безнаказанность при совершении разведывательных либо боевых вылетов. Расширить зону воздействия по российским аэродромам как на временно оккупированных территориях, так и территории самой России. Организовать системное уничтожение средств ПВО, прикрывающих аэродромы и подлёты к ним.

Процесс вытеснения продолжается и в случае возобновления поддержки, а также расширения номенклатуры запрашиваемых средств поражения от партнёров этот процесс ВСУ смогут во второй половине года катализировать. Выдавить Россию из воздушного пространства Украины будет крайне сложно, поскольку именно авиация играет доминирующую роль при наступательных кампаниях российских войск. Но это не невыполнимая задача и её реализация идёт полным ходом. Несколько лет назад было много сомневающихся в том, что российский флот покинет Севастополь в ВОТ Крым, но флота там сегодня уже нет. Точно такое же решение ждёт и российскую авиационную компоненту. Причём речь может идти не только о территории Украины, но и приграничных с Украиной российских областях. Такая близость становится для ВКС РФ опасной.